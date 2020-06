OMS opreste testele cu hidroxiclorochina asupra pacientilor spitalizati cu COVID-19

Ziare.

"Probele interne aduse de Essai Solidarity/Discovery, probele externe aduse de Essai Recovery si probele combinate aduse de aceste doua teste in mare parte aleatorii, puse impreuna, sugereaza ca hidroxiclorochina - cand e comparata cu tratamentele obisnuite ale pacientilor spitalizati pentru COVID-19 - nu are ca rezultat reducerea mortalitatii acestor pacienti", a declarat doctorul Ana Maria Henao Restrepo, de la OMS, in cursul unei conferinte de presa virtuale la Geneva.Studiul european Discovery evalueaza eficacitatea a patru tratamente impotriva COVID-19.Conform Recovery, primul test clinic major - realizat de Universitatea Oxford din Marea Britanie - care a livrat rezultate, hidroxiclorochina "nu are efect benefic" in materie de COVID-19."Pe baza acestor analize si a studiului probelor produse (...), dupa deliberari, s-a concluzionat ca hidroxiclorochina va fi retrasa din Essai Solidarity", a spus miercuri doctorul Ana Maria Henao Restrepo.Ea a subliniat totusi ca decizia de a opri testele asupra pacientilor spitalizati cu COVID-19 nu viza folosirea sau evaluarea acestei molecule in calitate de tratament preventiv al bolii cauzate de noul coronavirus.Anuntul survine la doua zile dupa ce autoritatile sanitare americane au retras autorizatia de a folosit in urgenta doua tratamente antipaludice contra COVID-19, clorochina si hidroxiclorochina, promovate de presedintele Donald Trump Franta, unde un medic controversat, Didier Raoult, a aparat hidroxiclorochina, a interzis utilizarea acesteia la 28 mai impotriva COVID-19.