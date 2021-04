OMS cere interzicerea vanzarii de animale vii in pietele din toata lumea: "Sunt sursa a 70% din bolile si virusurile nou aparute"

OMS a cerut tuturor guvernelor sa suspende comertul cu animale vii prinse in salbaticie, mai ales cu mamifere. Masura urmareste sa reduca riscurile asupra sanatatii publice."Animalele, in special animalele salbatice, sunt sursa a mai mult de 70 la suta din noile boli infectioase care apar la oameni, multe cauzate de virusuri noi. Mamiferele salbatice, in special, sunt o sursa importanta de astfel de riscuri", a transmis Organizatia Mondiala a Sanatatii intr-un comunicat.Anterior, OMS ceruse conditii mai bune pentru animalele care sunt vandute in astfel de piete insa avertiza ca inchiderea lor completa ar putea duce la perturbari in comertul de hrana si, implicit, la o criza alimentara.Expertii OMS si-au schimbat, acum, opinia si au ajuns la concluzia ca este nevoie de interzicerea totala a acestor practici dupa ce un studiu efectuat in comun cu specialisti din China a aratat ca asa-zisele "piete umede" sunt, cel mai probabil, locul de aparitie al coronavirusului.