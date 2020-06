OMS se asteapta ca noul coronavirus sa se reintoarca cu inversunare in septembrie si octombire, la fel ca gripa spaniola

Vaccinarea, una dintre impotriva noului val de Covid-19

Ziare.

com

Ranieri Guerra, director adjunct la Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a spus intr-o emisiunea de la televiziunea italiana RAI 3, ca atunci "cand virusul dispare din clinica, totul pare sa se termine, dar nu este asa", potrivit G4Media.El a aratat ca exista un regres care coincide cu vara. Sectiile de terapie intensiva s-au golit, insa acest fapt era prevazut sa se intample. "Nu vrem sa se umple din nou in toamna. Toate precautiile pe care le luam au scopul de a limita circulatia virusului cand aceasta se va relua", a spus Guerra.Specialistul a mai precizat ca exista focare inevitabile in Italia si Europa si a subliniat ca regulile de distantare sunt necesare, deoarece "cu doua zile inainte de declansarea simptomelor suntem contagiosi", a precizat Guerra.In ceea ce priveste asimptomaticii propriu-zisi, "au simptome atat de usoare incat nu contribuie in mod semnificativ la transmiterea virusului, deoarece incarcatura virala este conectata, chiar daca in mod neliniar, cu gravitatea simptomelor".Spre deosebire de mesajele uneori divergente care au existat in aceste saptamani tocmai pe aceste subiecte, Guerra comenteaza: "Colegii cu cunostinte in domeniul stiintei incearca sa comunice ceea ce stiu, dar uneori o facem gresit"."Italia este gata sa vaccineze 100% din populatie impotriva gripei, conform recomandarilor facute de Ministerul Sanatatii", a mai declarat Guerra, indicand una dintre armele care vor ajuta la o mai buna confruntare cu un posibil al doilea val de COVID-19, la toamna.Oficialul a mai subliniat ca sunt puse la dispozitie in fiecare luna septembrie, pe baza evaluarii prospective a tulpinilor virale care circula".