OMS: Sectiile ATI din Europa ar putea ajunge la limita. Un singur tratament este eficient pana acum impotriva cazurilor grave de COVID

"Saptamana trecuta, numarul cazurilor (de COVID-19) a fost de trei ori mai mare decat in timpul primului varf in luna martie", remarca acesta.In privinta terapiilor, Tedros a mentionat ca dexametazona este deocamdata singurul tratament care si-a dovedit eficacitatea in cazurile grave de COVID-19, declaratie ce survine la scurt timp dupa ce OMS a anuntat rezultate sub asteptari pentru patru terapii testate la nivel mondial in cadrul studiului denumit "Solidaritate"."In iunie am anuntat ca intrerupem studiile cu hidroxiclorochina, in iulie am informat ca nu vom folosi mai multi pacienti pentru probele cu lopinavir/ritonavir, iar acum rezultatele preliminare arata ca alte doua medicamente in teste, remdesivir si interferon, au putin sau niciun efect in reducerea mortalitatii provocate de COVID-19", a precizat directorul general al OMS.Dar el a adaugat ca studiul "Solidaritate" va continua, pentru testele clinice desfasurate in cadrul acestuia urmand sa fie recrutati lunar circa 2.000 de pacienti, semnaland ca ar putea fi testate de asemenea tratamente cu anticorpi monoclonali sau alte medicamente antivirale.La randul ei, directoarea tehnica a OMS pentru COVID-19, Maria Van Kerkhove, a estimat ca, desi cresterea cazurilor si a spitalizarilor in Europa sunt preocupante, "nu suntem in aceeasi situatie ca in urma cu sase luni, intrucat acum stim mai multe despre aceasta boala". "A crescut capacitatea de diagnostic, lucratorii sanitari sunt mai antrenati si mai experimentati, si exista o constientizare publica a ceea ce trebuie facut pentru a ne proteja, asadar trebuie sa reunim toate acestea pentru a contribui la controlul pandemiei", a explicat ea.