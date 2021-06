OMS anunta un sistem diferit de denumire a variantelor Covid-19. Ce nume vor avea tulpina indiana sau tulpina britanica

Varianta descoperita in Regat este etichetata drept Alpha, cea in Africa de Sud - Beta, iar cea in India - Delta.OMS a spus ca a luat aceasta decizie pentru a simplifica discutiile, dar si pentru a ajuta la inlaturarea stigmatului numelor.La inceputul acestei luni, guvernul indian a criticat denumirea variantei B.1.617.2 - descoperita in tara, in octombrie 2020 - ca "varianta indiana", desi OMS nu a etichetat-o vreodata oficial asa."Nicio tara nu trebuie stigmatizata pentru detectarea si raportarea de variante", a scris Maria Van Kerkhove, director al OMS, pe Twitter . Ea a facut apel pentru "supravegherea solida" a variantelor si pentru impartasirea datelor stiintifice, pentru a ajuta la oprirea raspandirii.Literele vor fi folosite atat pentru variantele preocupante, cat si pentru variantele de interes. Lista a fost publicata pe site-ul OMS. Aceste litere grecesti nu vor inlocui denumirile stiintifice. Daca sunt identificate oficial mai mult de 24 de variante, sistemul va ramane fara litere grecesti si va fi anuntat un nou program de denumire, a declarat Van Kerkhove pentru Stat News.Luni, un cercetator care consiliaza guvernul britanic a spus ca tara se afla in faza de inceput al celui de-al treilea val de infectii cu noul coronavirus, alimentat in parte de varianta Delta. La finalul saptamanii trecute, Vietnamul a anuntat ca a descoperi o varianta ce combina Alpha si Delta, care se raspandeste mai repede si este foarte periculoasa.