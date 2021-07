Avertismentul OMS: Europa este in pragul unui nou val COVID-19. EURO 2020 a contribuit major la raspandirea virusului

Directorul regional Hans Kluge a declarat ca riscul a fost sporit de lansarile lente de vaccinuri, de noi variante si de o crestere a amestecului social.De asemenea, exista pericolul ca Euro 2020 sa poata actiona ca un "super-spreader".Sute de fani care se intorc de la Londra si Sankt Petersburg au dat rezultate pozitive.Ofiterul de urgenta al OMS, Catherine Smallwood, a cerut oraselor gazda sa faca mai multe pentru a monitoriza miscarea fanilor."Ceea ce trebuie sa privim este in jurul stadioanelor", a spus ea, subliniind calatoriile inainte si dupa meciuri. "Ce se intampla dupa jocuri? Se duc in baruri si pub-uri aglomerate?"Varianta Delta, originara din India , este vazuta ca cea mai mare amenintare de catre multe tari din Europa. Agentia de control al bolilor din Uniunea Europeana ECDC estimeaza ca ar putea reprezenta 90% din cazuri pana la sfarsitul lunii august. Rusia a inregistrat un numar record de decese in ultimele trei zile, cu 672 de decese si 23.543 de cazuri noi anuntate doar joi. Majoritatea cazurilor noi din Moscova apartin variantei Delta, iar oficialii de rang inalt din domeniul sanatatii vorbesc si despre o noua varianta Delta-plus.Organul de conducere al fotbalului european, UEFA, a fost considerat "iresponsabila" de ministrul german de interne Horst Seehofer, care a declarat ca este clar ca imbratisarea suporterilor va contribui la raspandirea virusului. El a criticat in mod deosebit decizia de a permite celor 60.000 de suporteri sa intre pe stadionul de la Budapesta si la Wembley din Londra pentru semifinale si finala."Nu pot explica de ce UEFA nu este sensibila ... Banuiesc ca se datoreaza comercialismului", a declarat el reporterilor. UEFA este convinsa ca deciziile privind numarul de fani permisi in interiorul unui stadion "intra in responsabilitatea autoritatilor locale competente".