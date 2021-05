Directorul OMS indeamna tarile sa renunte la vaccinarea copiilor si adolescentilor impotriva covid-19 si sa doneze dozele tarilor sarace

Tedros Adhanom Ghebreyesus a avertizat, intr-o conferinta de presa, ca, asa cum merg lucrurile, al doilea an al pandemieicovid-19 va fi "mult mai mortal" decat primul."Inteleg de ce unele tari vor sa-si vaccineze copiii si adolescentii, insa va cer sa va ganditi sa renuntati si sa donati mai degraba vaccinul Covax", sistemul international instituit in vederea unui acces echitabil la vaccinuri, a declarat directorul OMS.El denunta de luni de zile un nationalism vaccinal care, din perspectiva penuriei vaccinului disponibil, priveaza numeroase tari de puterea de a proteja chiar si cele mai vulnerabile persoane si personalul medical, in timp ce Uniunea Europeana (UE) si Statele Unite promit sa-si vaccineze vasta majoritate a populatiei pana in vara. Numeroase tari sunt devastate de un nivel exploziv al infectiei - ca de exemplu India , Nepalul, Sri Lanka sau unele tari de pe continentul american -, a subliniat el."Covid-19 a costat deja viata a peste 3,3 milioane de oameni, iar asa cum merg lucrurile al doilea val al pandemiei va fi mult maimortal decat primul", a avertizat el.Sistemul Covax a fost privat de o importanta proportie de vaccinuri anticovid, pe vare credea ca le poate distribui in al doilea trimestru al acestui an.India, unde se produce cea mai mare parte a dozelor destinate Covax, a interzis exportul acestora, pentru a lupta impotriva exploziei pandemiei in tara.OMS indeamna, astfel, toate tarile sa doneze dozele de care dispun.Franta si Suedia au donat cate 500.000 de doze de vaccin impotriva covid-19 AstraZeneca-Oxford in vederea distribuirii prin Covax.Elvetia ar putea sa autorizeze in curand o donatie de un milion de doze de vaccin AstraZeneca-Oxford.