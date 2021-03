Diplomatul francez Jean Arnault a fost numit emisar special pentru Afganistan, anunta Organizatia Natiunilor Unite

Jean Arnault - cine este

Guterres i-a cerut lui Arnault sa contribuie la gasirea "unei solutii politice a conflictului" colaborand indeaproape cu Misiunea de Asistenta a ONU din Afganistan, condusa de Deborah Lyons, si cu partenerii regionali.Numirea diplomatului francez " reflecta angajamentul continuu al ONU in favoarea unei solutionari pasnice a conflictului din Afganistan", a declarat purtatorul de cuvant al ONU, Stephane Dujarric.Jean Arnault a fost succesiv sef al Misiunii ONU in Columbia (2015-2018) si emisar special al ONU pentru Bolivia (2019-2020), dar a desfasurat misiuni si in Afganistan.Numirea unui european in acest post are loc in ajunul deschiderii negocierilor de la Moscova, care ar trebui sa impulsioneze procesul de pace.Presedintele Joe Biden trebuie sa decida daca va confirma retragerea totala pana la 1 mai a trupelor americane care se mai afla in Afganistan, in conformitate cu acordul semnat cu talibanii in februarie 2020 la Doha.In schimb, talibanii s-au angajat sa participe la negocieri de pace cu guvernul afgan, care au inceput in septembrie la Doha. Acestea nu au condus pana acum la niciun progres semnificativ, in timp ce violentele continua.Moscova a invitat la discutii reprezentanti americani, pakistanezi si chinezi.La solicitarea sefului diplomatiei americane Antony Blinken, Turcia trebuie sa organizeze, la randul ei, in aprilie, sub egida ONU, o sesiune ministeriala internationala cu participarea SUA, Rusiei, Chinei, Indiei, Pakistanului si Iranului.