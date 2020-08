ONU: "Pandemia pare sa fi redus riscul de atentate. Gruparea Stat Islamic ramane o amenintare"

"In zonele de conflict, amenintarea a crescut, asa cum o demonstreaza regruparea si intensificarea activitatilor SI in Irak si Siria ", a declarat luni, in fata Consiliul de Securitate al ONU, Vladimir Voronkov, subsecretar general pentru contraterorism."In zonele neafectate de un conflict, amenintarea pare redusa. Masurile de limitare a propagarii COVID-19, precum izolarea si restrictiile de miscare, par sa fi diminuat riscul de atentate teroriste in multe tari", a adaugat Voronkov.Potrivit responsabilului ONU, consecintele pandemiei asupra activitatilor de recrutare si de finantare raman dificil de estimat. Cu toate acestea, pandemia creste amenintarea de infractiuni cibernetice pentru recuperarea de fonduri, a apreciat el.Voronkov a mai afirmat ca "nu exista un indiciu clar despre o schimbare de orientare strategica a SI odata cu noul sau lider".Jihadistul Amir Mohammed Said Abdel Rahman al-Mawla i-a succedat fondatorului SI, Abu Bakr al-Baghadi, ucis la sfarsitul lui octombrie intr-un raid american in Siria.Responsabilul ONU a mai aratat ca SI si-a consolidat pozitia in Orientul Mijlociu, organizatia numarand inca peste 10.000 de luptatori activi care se deplaseaza intre Irak si Siria in cadrul unor mici celule.In vestul Africii, SI numara circa 3.500 de membri si continua sa-si intareasca legaturile cu gruparile jihadiste locale.In Libia, chiar daca numarul membrilor SI este estimat la doar cateva sute, organizatia isi pastreaza capacitatea de amenintare pentru regiune.De asemenea, in Afganistan , in pofida arestarii unor lideri si a pierderii controlului unor teritorii, SI ramane capabil sa intreprinda atacuri importante in diferite zone ale tarii, a mai afirmat responsabilul contraterorist.