ONU reafirma dreptul la manifestatii pasnice, "fundament al democratiei"

"In aceasta perioada in care evenimente ca pandemia de COVID-19 ridica provocari fara precedent si in care protestele de pe plan mondial in sprijinul miscarii Black Lives Matter ilustreaza importanta" dreptului de a manifesta, Comitetul ONU pentru drepturile omului a publicat instructiuni in care precizeaza conceptul de "adunare pasnica" si obligatiile guvernelor, indica un comunicat.Comitetul ONU pentru drepturile omului, un organism independent compus din 18 experti, este insarcinat sa verifice buna aplicare a Pactului international privind drepturile civice si politice, in care art.21 afirma dreptul la manifestatii pasnice."Participarea la o adunare pasnica pentru a se exprima, celebra sau revendica este un drept uman fundamental" si constituie un "fundament al unei societati democratice", a declarat Christof Heyns, raportorul textului."Toata lumea - copii, straini, femei, lucratori migranti, solicitanti de azil si refugiati - are dreptul de a manifesta pasnic, sub mai multe forme: in locuri publice sau private, in exterior sau in interior, online", a detaliat el.Comitetul le-a amintit guvernelor obligatiile ce le revin: sa permita adunari pasnice si sa protejeze manifestantii, sa nu le interzica fara o justificare imperioasa."Motivele generale ca ordinea publica sau securitatea publica nu constituie baze solide pentru a interzice adunari pasnice", a declarat Heyns.Instructiunile publicate de Comitet precizeaza de asemenea ca manifestantii au dreptul sa poarte masti si glugi, ca guvernele nu pot colecta date personale pentru a-i intimida pe manifestanti si nici sa blocheze internetul.Comitetul subliniaza, in fine, dreptul jurnalistilor si observatorilor de la asociatii de aparare a drepturilor omului sa acopere si sa documenteze adunarile, "inclusiv cele care sunt interzise si violente".Odata cu pandemia de COVID-19, care a facut peste 650.000 de morti in lume, numeroase guverne au interzis adunarile care depasesc un anumit numar de persoane.In SUA, manifestatiile de sprijin pentru miscarea Black Lives Matter, dupa moartea in mai a lui George Floyd, un afro-american ucis de un politist alb, continua in mai multe orase si se termina adeseori cu confruntari ale protestatarilor cu fortele de ordine.