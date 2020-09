Opozantul belarus Maksim Znak a intrat in greva foamei in inchisoare

Znak este un membru al consiliului si un lider proeminent al protestelor care cer demisia presedintelui Aleksandr Lukasenko, dupa alegerile prezidentiale de la 9 august despre care opozitia sustine ca au fost trucate. Presedintele belarus neaga insa orice nereguli in organizarea scrutinului.Informatia privind intrarea in greva foamei a lui Maksim Znak a fost anuntata anterior si de agentia rusa Interfax, potrivit Reuters, care l-a citat pe avocatul sau.Tot vineri, un barbat si-a dat foc in fata unei sectii de politie din orasul belarus Smolevici si se afla in stare grava la spital, a anuntat Ministerul de Interne.Un politist a alergat afara din cladire pentru a stinge flacarile cu un stingator de incendii, in timp ce barbatul se zvarcolea pe pavaj, potrivit imaginilor date publicitatii de minister.Motivul acestui gest nu este pentru moment cunoscut, dar barbatul a suferit in trecut de boli mintale, a mai precizat sursa citata.