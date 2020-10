Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia: ''Este folosita tortura pentru a reduce la tacere intreaga tara''

"Este folosita tortura pentru a reduce la tacere intreaga tara", a spus Tihanovskaia intr-un discurs sustinut in Polonia, tara membra a UE care se invecineaza cu Belarus.Peste 7.000 de protestatari au fost retinuti de la contestatele alegeri prezidentiale din Belarus de la 9 august, cand Tihanovskaia a iesit pe locul al doilea, conform rezultatelor oficiale controversate ale scrutinului.Uniunea Europeana a condamnat alegerile si a spus ca nu au fost libere si corecte si l-a acuzat pe liderul autoritar Aleksandr Lukasenko, la putere de 25 de ani, de suprimarea violenta a criticilor. ONU a anuntat ca a primit informatii ca cel putin 400 de protestatari inchisi au fost torturati sau supusi altor forme de abuz in timpul arestului.Protestatarii din Belarus au dat dovada "de un eroism incredibil in fiecare zi din ultimele doua luni", a declarat Tihanovskaia intr-un discurs la Colegiul Europei din Varsovia."Rezultatele anuntate ale alegerilor nu au nimic in comun cu realitatea", a subliniat ea.Controversatul rezultat oficial al alegerilor l-a declarat invingator cu 80% din voturi pe Lukasenko. Insa sustinatorii opozantei afirma ca ea a fost adevarata castigatoare.UE a refuzat sa recunoasca legitimitatea actualului mandat al lui Lukasenko. El a fost investit pentru al saselea mandat consecutiv luna trecuta, in cadrul unei ceremonii care nu a fost anuntata in prealabil si care a declansat noi proteste in masa.Tihanovskaia a spus in discursul sau ca in cazul in care Lukasenko ar fi castigat cu adevarat alegerile la o asa mare diferenta, atunci nu ar fi trebuit sa recurga la o ceremonie de investitura in secret.