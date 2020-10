Opozanta belarusa Svetlana Tihanovskaia, pe lista Rusiei cu persoane "cautate"

Anunt postat la data de: 06 Octombrie 2020 Esti pasionat de stiri? Ai observat greseli in articol(e)? Iti place ziare.com, stapanesti regulile ortografice si gramatica limbii romane?

Daca ai raspuns cu da, atunci te asteptam in echipa, trimite CV-ul tau la daniela.stanciu@nchcapital.ro. Ce trebuie sa faci? Click aici

Numele adversarei presedintelui belarus Aleksandr Lukasenko in alegerile contestate de la inceputul lunii august figureaza in aceasta baza de date, disponibila online.Tihanovskaia este cautata cu privire la o "incalcare a Codului Penal", potrivit fisei sale.Potrivit agentiei ruse de presa RIA Novosti, este vorba despre proceduri angajate in Belarus cu privire la "indemnuri la actiuni care aduc atingere securitatii nationale", o infractiune pedepsita cu trei pana la cinci ani de inchisoare.