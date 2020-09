Belarus: Opozanta Maria Kolesnikova, inculpata pentru periclitarea securitatii nationale

Ea risca pana la cinci ani de inchisoare daca va fi gasita vinovata de aceasta acuzatie, in conformitate cu legea din Belarus.Kolesnikova s-a angajat in "apeluri la actiuni menite sa pericliteze securitatea nationala a Republicii Belarus", a afirmat Comiteul de investigatii intr-un comunicat postat pe reteaua Telegram."Ea ramane in arest. O investigatie este in desfasurare", se mai mentioneaza in comunicat.Kolesnikova este o aliata apropiata a liderei opozitiei din Belarus, Svetlana Tihanovskaia, care a fugit in Lituania luna trecuta, in toiul reprimarii violente a protestelor opozitiei.Tihanovskaia s-a angajat intr-un interviu publicat marti seara sa-i asigure siguranta presedintelui Aleksandr Lukasenko daca acesta va demisiona si se va retrage pasnic.Proteste zilnice au avut loc in Belarus de la alegerile prezidentiale de pe 9 august. In weekendul trecut, cel putin 100.000 de persoane s-au adunat pentru un mars de protest la Minsk.