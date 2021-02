Opozitia din Belarus are un plan pentru inlaturarea lui Lukasenko de la putere. Prima strategie clara dupa sase luni de proteste

Lidera de opozitie Svetlana Tihanovskaia, aflata in exil in Lituania, a anuntat "Strategia pentru victoria belarusilor", care include pregatirea a noi proteste la nivel national incepand din martie, precum si alte masuri care sa duca la schimbare.Cu toate acestea, pentru a se ajunge la noi alegeri, reprezentatii guvernului belarus si cei ai miscarii pentru democratie trebuie ca pe un termen mai lung sa se aseze in secret la masa negocierilor, se mai mentioneaza in plan.Pentru ca acest lucru sa se intample, regimul lui Lukasenko trebuie slabit si mai mult, de exemplu prin presiune internationala, se adauga in strategie. Belarusul este intr-o criza politica interna de la alegerile prezidentiale contestate de la 9 august, cand Lukasenko a revendicat victoria cu 80,1% din voturi.Alegerea lui Lukasenko, aflat la putere de 26 de ani, a fost considerata ca fiind obtinuta prin fraude, iar opozitia o considera pe Tihanovskaia adevarata castigatoare.De atunci au loc proteste cu regularitate, iar Uniunea Europeana nu il recunoaste pe Lukasenko drept presedinte.In momentul de varf al protestelor, in strada au iesit sute de mii de persoane. Cativa manifestanti au fost ucisi, cateva sute au fost raniti, iar mai multe mii au fost inchisi.Protestele continua, dar sunt mult mai reduse, in contextul in care multi sustinatori ai opozitiei au fost trimisi la inchisoare sau au fost nevoiti sa plece din tara, ca Tihanovskaia.