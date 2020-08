Opozitia din Belarus a infiintat un consiliu. Lukasenko a reactionat promitand "masuri adecvate"

Multi dintre liderii importanti din opozitie sunt fie in inchisoare fie in exil, inclusiv candidata la presedintie Sviatlana Tsihanouskaia, care a fugit din tara dupa votul despre care sustinatorii sai afirma ca l-a castigat.Mii de protestatari au iesit in strada, infruntand autoritatile, pentru a cere demisia lui Lukasenko.Olga Kovalkova, reprezentanta lui Tsihanouskia la conferinta de presa organizata pentru lansarea noului consiliu al opozitiei, a spus ca se asteapta ca Tihanouskaia sa revina in curand la Minsk, pentru a actiona ca un garant intr-o tranzitie a puterii negociata."Actionam doar prin mijloace legale. Situatia este critica. Autoritatile nu au alta solutie decat sa vina la dialog. Situatia se va inrautati", a spus Kovalkova.Anterior, Lukasenko a descris consiliul opozitiei ca fiind "o incercare de preluare a puterii" si a promis "masuri adecvate", in remarci facute in cadrul Consiliului sau de Securitate, transmite la televiziune.In conditiile in care rezultatele oficiale ale alegerilor l-au declarat invingator cu 80% din voturi, Lukalenko pare sa fi subestimat amploarea nemultumirii publice intro tara cu dificultati economice si epidemia de coronavirus pe care le-a respins.Cel putin doi protestatari au murit si cateva mii au fost repinuti de fortele de ordine.Intre timp au aparut tot mai multe semne ca Lukasenko pierde controlul asupra tarii pe care o conduce de 26 de ani, muncitorii intrand in greva la fabrici considerate ca fiind bastioane ale puterii sale.Dupa aparitia unor imagini pe internet cu politisti care isi arunca uniformele la gunoi, Ministerul de Interne a recunoscut marti ca unii politisti au demisionat.Tot marti, Lukasrnko a acordat medalii "pentru un serviciu impecabil" oficialilor din serviciile de ordine care au contribuit la combaterea protestelor.Intre personalitatile importante care au vorbit impotriva guvernului se afla si Pavel Latusko, fost ambasador in Polonia, Franta si Spania, care ulterior a devenit directorul celui mai prestigios teatru din Belarus, anul trecut. Acesta a fost concediat dupa ce si-a exprimat indignarea provocata de retinerea protestatarilor."In viata fiecarei persoane apare o limita care nu poate fi trecuta. Aceasta limita a aparut atunci cand am vazut oameni iesind din inchisoare si vorbind despre violentele impotriva lor. Mi s-a facut rusine", a spus acesta.Intregul colectiv de actori a demisionat marti in masa, in semn de solidaritate, la teatrul Janka Kupala National Theatre, unde ministrul Culturii Yuri Bondar i-a intalnit pe scena. Unul cate unul, actorii i-au prezentat demisia si au strictat "pleaca".Sute de protestatari aflati in fata teatrului i-au aplaudat pe actorii care au iesit.Tsihanouskaia, o debutanta in politica, in varsta de 37 de ani, care a devenit candidata din partea opozitiei dupa ce personalitati mai cunoscute, inclusiv sotul ei activist, au fost incarcerati sau nu au fost lasati sa participe la alegeri, a publicat apeluri pe internet adresate urmaritorilor ei, pentru a protesta pasnic."Toate aceste ilegalitati scandaloase, incorecte ne arata cat de putred este acest sistem, in care o singura persoana controleaza totul. Un singur om a tinut tara in frica timp de 26 de ani", a afirmat aceasta.Lukasenko afirma ca protestele sunt provocate din strainatate.Agentia oficiala de presa Belta a publicat un video in care protestatarii sunt numiti "gunoaie cumparate si vandute, pregatite sa isi vanda propria tara pentru 20 de dolari".Lukasenko a spus Consiliului sau de Securitate ca atrmata a intrat in alerta la granitele vestice, descriind "problemele interne " ca fiind o parte a unei amenintari externe.Atentia este concentrata pe reactia Rusiei la cea mai mare criza dintr-o fosta republica sovietica dupa cea produsa in Ucraina in 2014, cand Moscova a intervenit militar dupa indepartarea unui lider prieten, de catre protestele populare.Din punct de vedere cultural, politic si economice, Belarusul este fosta republica sovietica cu legaturile cele mai apropiate de Rusia , inclusiv un tratat care proclama o uniune cu un steag rosu de tip sovietic. Vladimir Putin si Lukasenko au auvut insa o relatie personala dificila.Cancelarul german Angela Merkel , presedintele francez Emmanuel Macron si seful politicii externe a Uniunii Europene, Charles Michel, au vorbit marti la telefon cu Putin.Kremlinul a anuntat ca Putin i-a avertizat pe cei trei sa nu se amestece in afacerile Belarusului.UE se pregateste sa impuna noi sanctiuni impotriva oficialilor din Belarus. Diplomatii europeni afirma ca situatia din Belarus este diferita de cea din Ucraina, de acum sase ani, partial pentru ca opozitia din Belarus nu doreste neaparat sa slabeasca relatiile cu Rusia, ci doar sa scape de Lukasenko.