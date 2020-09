Opt calugari de la Muntele Athos au fost diagnosticati cu COVID-19

Numarand circa 40 de calugari, manastirea Sfantul Pavel, unde traiesc cei opt calugari infectati, a fost plasata in carantina. Unul dintre calugari este spitalizat in stare grava la Salonic.In luna martie, patru tineri calugari au fost infectati cu noul coronavirus in urma unei calatorii in Marea Britanie, dar s-au recuperat rapid.Lacas al ortodoxiei, pe Muntele Athos traiesc circa 1.700 de calugari. Aceasta enclava monastica este un loc interzis femeilor si, conform Constitutiei Greciei, are un statut semi-autonom.Biserica Ortodoxa din aceasta tara s-a adaptat cu greu restrictiilor antiepidemice impuse de guvernul grec intre lunile martie si mai, perioada in care slujbele religioase au fost suspendate.