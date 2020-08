Opt militari americani, considerati morti dupa un naufragiu in largul coastelor Californiei

La cautarile extinse au participat un distrugator al Marinei Militare a SUA si o nava a Pazei de Coasta. Alti sapte infanteristi marini au fost salvati, iar unul a si-a pierdut viata, conform unor anunturi anterioare ale Corpului de Infanterie Marina.Cei opt militari au fost dati disparuti dupa scufundarea vehiculului lor amfibiu de asalt, in timpul unui exercitiu. Incidentul a avut loc in apropierea insulei San Clemente, in ape cu o adancime de cateva sute de metri. Infanteristii marini se antreneaza frecvent in zona, cu transportoare amfibii de trupe . Cei implicati de aceasta data faceau parte din a 15-a Unitate Expeditionara de la Pendleton, cea mai mare baza a infanteriei marine americane de pe coasta de vest a SUA.