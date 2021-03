Cel putin opt morti intr-o singura zi, in SUA, in trei schimburi de focuri

Un prim incident soldat cu patru morti si doi raniti a avut loc marti dupa-amiaza intr-un salon de masaj la aproape 50 de kilometri de Atlanta, cel mai mare oras din statul Georgia , in sud-estul Statelor Unite, a declarat un purtator de cuvant al Departamentului de Politie din comitatul Cherokee, preluat de de cotidianul Atlanta Journal-Constitution. Alte doua incidente petrecute mai tarziu in cursul dupa-amiezei de marti s-au soldat cu patru morti in doua saloane de masaj invecinate din Atlanta, a raportat CNN citand politia locala. Cele patru victime sunt femei, despre care se banuieste ca ar fi de origine asiatica.Un suspect in varsta de 21 de ani a fost arestat marti seara, la peste 240 km sud de Atlanta, relateaza Atlanta Journal-Constitution.