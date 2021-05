Au cheltuit fondurile pentru combaterea pandemiei pe o statuie uriasa pentru promovarea turismului VIDEO

Noto, situat in prefectura Ishikawa, pe coasta Marii Japoniei, a cheltuit 25 de milioane de yeni, adica aproximativ 190.000 de euro, pe creatura marina lunga de 13 metri.Ziarul local Chunichi Shimbun a citat oficialii spunand ca statuia cu calmarul zburator face parte dintr-un plan de relansare turistica, pentru a ajuta economia grav afectata de pandemie. Creatura roz cu alb are tentaculele rasfirate si o deschidere sub gura, unde oamenii se pot poza.Regiunile Japoniei au inregistrat o scadere colosala a numarului de turisti, dupa ce un plan de calatorii controversat finantat de guvern a fost suspendat la sfarsitul anului trecut, din cauza ingrijorarii ca ar contribui la raspandirea infectiilor cu Covid-19.Noto, orasul in care calmarul este o delicatesa, ar fi primit subventii de 800 de milioane de yeni la guvernul national, pentru a depasi perioada dificila. Autoritatile locale nu au fost obligate sa aloce banii direct pentru masurile anti-coronavirus, insa cei mai multi japonezi au spus ca banii puteau fi cheltuiti mai bine.O localnica de 60 de ani a spus pentru presa locala ca poate intelege cum statuia ar putea ajuta turismul pe termen lung, dar crede ca banii ar fi trebuit sa ajunga la lucratorii medicali si serviciile de ingrijire medicala care au nevoie disperata de sprijin.Cum este afectata Japonia de pandemie si cum decurge campania de vaccinareEste putin probabil ca industria turismului din Japonia sa isi revina in viitorul apropiat, in conditiile in care, luna trecuta, primul ministru, Yoshihide Suga, a declarat stare de urgenta in Tokyo, Osaka si alte doua zone cu numar ridicat de infectii, intr-o incercare disperata de a tine sub control raspandirea bolii.