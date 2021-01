Care sunt cele mai bune orase pentru expati

Peste 15.000 de expati au participat la sondaj si au clasificat 66 de orase din mai multe puncte de vedere, cum ar fi oportunitatile de angajare, locuinte la preturi accesibile si asistenta medicala, usurinta de a se stabili, echilibrul dintre viata profesionala si calitatea vietii.Valencia a obtinut note mari, in special in ceea ce priveste calitatea urbana si indicii costului vietii. Un respondent din Franta a spus ca "sanatatea si cultura sunt excelente" in orasul spaniol, iar 91% au spus ca localnicii sunt, in general, prietenosi. Alte trei orase spaniole au intrat in Top 10. Orasul insorit din Andaluzia, Alicante, a ocupat locul al doilea, in timp ce Malaga si Madrid, au ocupat locul al saselea si respectiv al noualea. Toate cele patru destinatii au fost identificate in domenii precum "usurinta de a se stabili" si optiunile de agrement, dar nu au obtinut un scor prea mare in indicele oportunitatilor de munca.Lisabona s-a clasat pe locul al treilea, obtinand un scor ridicat in ceea ce priveste clima. Un expat irlandez a remarcat ca Portugalia , in general, este "o tara minunata, oamenii sunt amabili, viata este relaxata, mancarea si bautura sunt excelente si vremea este in general prietenoasa". 71% dintre respondenti s-au declarat multumiti de optiunile de petrecere a timpului liber din orasul portughez.Orasul Panama s-a clasat pe locul patru, urmat de Singapore (5), Buenos Aires (7), Kuala Lumpur (8) si Abu Dhabi (10). Kuala Lumpur a fost remarcat ca fiind cel mai usor oras pentru a se stabili, precum si unul dintre cele mai bune din lume in ceea ce priveste finantele si locuintele.1. Valencia2. Alicante3. Lisabona4. Panama City5. Singapore6. Malaga7. Buenos Aires8. Kuala Lumpur9. Madrid10. Abu DhabiLa finalul clasamentului se afla Salmyia, capitala Kuweitului, unde respondentii au subliniat printre motive "diviziunea local-expat, o birocratie neprofesionista si nepoliticoasa si weekendul de o zi", precum si dificultatea de a gasi locuinte convenabile. Suprinzator, in topul celor mai nepopulare orase pentru expati se regasesc metropole cu stralucire, precum Hong Kong , Seul, Johannesburg, Roma sau Paris. Ce ii nemultumeste pe cei intervievati? In Asia, imposibilitatea de a adapta culturilor locale, in Africa nesiguranta si infrastructura, iar in Europa contextul politic, dar si asigurarile medicale.1. Salmiya2. Roma3. Seul4. Milano5. Nairobi6. Paris7. Johannesburg8. Santiago9. Dublin10. Hong KongExpat este un termen englezesc abreviat de la expatriati si inseamna "a fi in afara patriei". Expatriatii obisnuiau sa se cheme oamenii fortati sa paraseasca tara lor de cetatenie. Adesea aceasta procedura era insotita de privarea de cetatenie. In epoca noastra, sensul cuvantului expat a dobandit un sens mai putin sever si a devenit denumirea specialistilor, care muncesc in afara tarii lor. De regula, un expat este un meserias de prima clasa foarte bine platit, adesea un manager special invitat sa lucreze in strainatate.Citeste si: