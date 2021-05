Orasul cu 5 milioane de locuitori care intra in lockdown total, dupa aparitia unui focar de COVID-19

In Melbourne traiesc peste 5 milioane de persoane.Noul lockdown de sapte zile vizeaza atat orasul Melbourne, cat si intregul stat Victoria, a anuntat prim-ministrul interimar al acestui stat australian, James Merlino, in conditiile in care numarul cazurilor asociate acelui focar s-a dublat si a ajuns la 26."Avem de-a face cu o tulpina extrem de infectioasa a virusului, o varianta ingrijoratoare, care se propaga mai repede decat am inregistrat vreodata", a subliniat James Merlino.Varianta B.1.617, detectata prima data in India , prezinta o transmisibilitate crescuta. Ea s-ar fi raspandit in Melbourne prin intermediul unui turist care s-a intors din strainatate. Scolile, barurile si restaurantele din statul Victoria vor fi inchise, orice reuniune va fi interzisa, iar purtarea mastii sanitare va fi din nou obligatorie. Noua Zeelanda a suspendat deja marti cursele aeriene spre si dinspre statul Victoria, care se desfasurau pana acum fara necesitatea intrarii pasagerilor in carantina, iar principalele legaturi aeriene cu celelalte state australiene au fost reduse.Noul lockdown, conceput cu scopul de a avea efectul unui "scurtcircuit" asupra transmiterii virale, ar trebui sa permita autoritatilor sanitare australiene sa monitorizeze mai bine persoanele care au intrat in contact cu rezidentii infectati.Timp de o saptamana, rezidentii nu vor avea voie sa isi paraseasca locuintele decat pentru nevoi urgente, mai ales pentru a merge sa se vaccineze impotriva COVID-19.James Merlino a acuzat guvernul federal conservator al Australiei ca se afla partial la originea acestui lockdown din cauza lentorii cu care se desfasoara campania nationala de vaccinare impotriva noului coronavirus."Daca mai multe persoane erau vaccinate, circumstantele ar fi foarte diferite de cele pe care le cunoastem astazi. Dar, din pacate, nu este cazul", a adaugat premierul interimar al statului Victoria.Acesta este cel de-al patrulea lockdown decretat in al doilea oras ca marime din Australia de la inceputul pandemiei de COVID-19.Mii de locuitori din Melbourne au primit deja ordinul de a intra in carantina voluntara dupa cazuri inregistrate in zeci de spatii publice, printre care se afla un stadion si cluburi de noapte."Niciun sistem nu este infailibil"Pe parcursul ultimei luni, australienii au cunoscut putine restrictii, uriasa tara-continent reusind sa controleze foarte bine pandemia.Totusi, mai multe voci au aparut in spatiul public pentru a critica lentoarea campaniei de vaccinare. Doar 3,7 milioane de doze de vaccinuri anti-COVID-19 au fost administrate in Australia, o tara ce are o populatie de 25 de milioane de locuitori.Opozitia laburista reproseaza guvernului central ca nu a revizuit sistemul de carantinare pentru turistii veniti din strainatate, un sistem care a aratat anumite deficiente."Daca am fi avut o alternativa la carantina hoteliera (...), nu ne-am fi aflat in acest punct astazi", a declarat James Merlino.Prim-ministrul australian Scott Morrison a respins insa criticile, afirmand ca "niciun sistem nu este infailibil" si ca lupta Australiei impotriva noului coronavirus s-a dovedit pana acum deosebit de eficienta."Vom face tot ce putem pentru a proteja vietile si mijloacele de trai ale australienilor, am pierdut deja 910 persoane din cauza COVID-19 in timpul acestei pandemii. Bineinteles, acest numar este departe de cele raportate in alte tari", a declarat premierul Australiei.James Morrison i-a indemnat totodata pe australienii eligibili sa mearga sa se vaccineze, considerand ca modul de viata "minunat si de invidiat" al australienilor in cea mai mare parte a pandemiei i-a facut pe unii dintre rezidenti sa ezite in privinta vaccinarii.Ministrul australian al Sanatatii, Greg Hunt, a anuntat ca primele doze ale unor vaccinuri anti-COVID-19 sunt pe cale sa fie livrate ultimelor aziluri din statul Victoria cu rezidenti inca nevaccinati, unde sute de persoane au murit atunci cand noul coronavirus a inceput sa se raspandeasca in 2020.La Melbourne, zeci de mii de persoane au stat la cozi pentru a se supune unor teste de depistare a maladiei COVID-19, in timp ce altele se grabeau sa se vaccineze, dupa ce statul Victoria a deschis pentru prima data centrele de vaccinare pentru persoanele cu varste cuprinse intre 40 si 49 de ani.Australia a raportat de la inceputul pandemiei mai putin de 30.000 de cazuri de COVID-19, majoritatea in statul Victoria in timpul celui de-al doilea val al pandemiei, inregistrat anul trecut, si mai putin de 1.000 de decese asociate acestei boli la nivelul intregii tari.