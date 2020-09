Orasul in care numarul cazurilor noi de COVID-19 a ajuns la cel mai scazut nivel dupa luna martie

In capitala suedeza si regiunile limitrofe, 250 dintre cele 14.000 de persoane testate saptamana trecuta erau pozitive cu noul coronavirus, reprezentand un procent de 1,8%. Acesta este "nivelul cel mai scazut atins dupa foarte multa vreme", a declarat Per Follin, coordonatorul Departamentului de control si prevenire a maladiilor transmisibile din Stockholm.Desi "nu putem sa facem comparatii cu adevarat" in timp, deoarece testele pe scara larga au inceput abia in iunie, a prevenit Per Follin, in schimb, nivelul raportat de infectare nu a fost niciodata atat de scazut "incepand din saptamana a 10-a sau a 11-a a epidemiei" - adica din prima jumatate a lunii martie.Inainte de luna iunie, autoritatile din Stockholm testau doar cazurile grave internate in spital.Numarul de pacienti aflati la terapie intensiva si testati pozitiv cu COVID-19 este, de asemenea, foarte scazut: spitalele din regiunea capitalei suedeze aveau la 31 august doar sase pacienti plasati in astfel de unitati - comparativ cu 225 la sfarsitul lunii aprilie, potrivit statisticilor publicate de Autoritatea sanitara locala."Motivul pentru care avem o transmitere relativ slaba in prezent se datoreaza in mare parte faptului ca multi locuitori din Stockholm respecta recomandarile de a ramane acasa cand sunt bolnavi, de a se spala pe maini si de a pastra distanta in raport cu alti oameni", a declarat Per Follin intr-un comunicat.Spre deosebire de numeroase tari din Europa care se confrunta cu o recrudescenta a cazurilor de COVID-19, precum Franta, Olanda , Germania si Belgia , datele medicale din Suedia evidentiaza o scadere a infectarilor incepand din luna iunie. Rata de reproducere (denumita "R") a virusului a ramas aproape permanent la valori subunitare de la inceputul lunii iulie.Numarul zilnic al deceselor a atins un varf in aprilie, inainte de a scadea progresiv.Contrar masurilor impuse in restul Europei, Suedia nu si-a plasat populatia in izolare la domiciliu. Autoritatile au lansat insa un apel la responsabilitate: distantare fizica, aplicarea stricta a regulilor de igiena si izolarea indivizilor care prezinta simptome.Bilantul este insa unul contestabil: cu peste 5.800 de morti si 84.729 de cazuri, Suedia se numara printre cele mai afectate tari ale lumii, in raport cu populatia sa.Autoritatile nationale suedeze nu recomanda pentru moment nici purtarea mastii sanitare, afirmand ca analizeaza totusi aceasta chestiune si ca ar putea sa introduca o astfel de masura daca o vor considera necesara.Agentia pentru Sanatate Publica a anuntat ca nu se asteapta la o recrudescenta majora a cazurilor de infectare cu noul coronavirus in Suedia, unde scolile au fost redeschise la jumatatea lunii august.