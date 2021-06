Orasul care organizeaza loteria vaccinarii. Cetatenii pot castiga masini sau apartamente

"In perioada 14 iunie - 11 iulie, cetatenii care vor face prima data vaccinul impotriva covid-19 vor putea participa la o loterie pentru a castiga o masina", a precizat Sobianin."Insa, bineinteles ca principalul castig pentru cei care se vor vaccina nu poate fi comparat cu nicio masina. Este sanatatea lor si echilibrul spiritual", a adaugat primarul.Autoritatile din regiunea Moscova au anuntat si ele o loterie, insa potentialul castig in acest caz este un apartament pentru cei care se vaccineaza pentru prima data in perioada 15-25 iunie.Sambata, Serghei Sobianin a decis deja inchiderea locurilor de joaca si a zonelor de restaurante din centrele comerciale, restrictii noi pentru restaurante si ca urmatoarea saptamana sa fie una "fara munca", adica sa lucreze doar angajatii din domeniile esentiale.Duminica, Rusia a raportat 14.723 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, dintre care 7.704 s-au inregistrat la Moscova.