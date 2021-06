Orasul in care primarul a decretat o saptamana de vacanta, pentru a opri raspandirea SARS-COV-2. Numarul noilor cazuri a atins varful de anul trecut

"Saptamana aceasta, situatia raspandirii coronavirusului s-a deteriorat net, numarul noilor cazuri atingand varful de anul trecut", noteaza Sobianin intr-un comunicat."Nu putem sa nu reactionam in fata acestei situatii", a subliniat Sobianin."Pentru a opri cresterea incidentei si a prezerva viata cetatenilor, am semnat un decret ce prevede o saptamana de vacanta intre 12 si 20 iunie", a precizat el.Primarul capitalei a ordonat totodata inchiderea spatiilor de joaca pentru copii si a centrelor comerciale pana la 20 iunie.Sobianin a facut totodata apel angajatorilor sa privilegieze sistemul de telemunca, pentru angajatii care nu s-au vaccinat anti-COVID-19, si a interzis restaurantelor din capitala sa serveasca intre orele 23:00 si 06:00. Rusia a inregistrat sambata 13.510 noi cazuri de coronavirus si 399 de decese, cifra totala a cazurilor recensate in intreaga tara ajungand la 5.193.964 si la 126.073 de decese.