OMS a aprobat vaccinul chinezesc produs de Sinovac. In ce situatii poate fi utilizat

Ce au aratat rezultatele privind eficacitatea vaccinului

Comitetul OMS pentru experti in vaccinuri a recomandat acest vaccin care necesita doua doze la un interval de doua pana la patru saptamani pentru persoanele cu varsta de 18 ani si peste aceasta varsta.In cadrul analizei, OMS a efectuat si inspectii la facilitatile de productie.Serul produs de Sinovac este un vaccin inactivat. Cerintele de stocare il fac usor de gestionat si adecvat pentru regiunile care au putine resurse, mai scrie OMS.Rezultatele privind eficacitatea vaccinului au aratat ca previne boala cu simptome la 51% dintre cei imunizati si previne manifestarile severe ale Covid-19, precum si spitalizarea in cazul tuturor celor care au participat la studii.Un numar redus de adulti de peste 60 de ani au fost inscrisi in studiile clinice iar eficacitatea nu a putut fi estimata la aceasta grupa de varsta. Cu toate acestea, OMS nu recomanda un plafon de varsta pentru vaccinare, deoarece datele colectate in timpul utilizarii ulterioare in mai multe tari si datele de sustinere a imunogenitatii sugereaza ca vaccinul va avea probabil un efect protector la persoanele in varsta.