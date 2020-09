Organizatia Mondiala a Sanatatii anunta un nou record negativ: peste 300.000 de cazuri de COVID-19 intr-o singura zi

Agentia a transmis ca numarul deceselor a crescut cu mai mult de 5.500, astfel ca totalul este de 917.417.Cele mai mari cresteri in ceea ce priveste numarul de infectari au fost raportate in India , SUA si Brazilia Potrivit OMS, India a inregistrat 94.372 noi cazuri duminica, urmata de SUA cu 45.523 si de Brazilia, cu 43.718.Peste 1.000 de decese au fost inregistrate in SUA si in India in ultimele 24 de ore, in timp ce Brazilia a spus ca 874 de oameni au murit din cauza Covid-1i in ultima zi.La nivel global, in prezent sunt confirmate peste 28,8 milioane de cazuri, iar jumatate dintre acestea au fost inregistrate in Americi. Statele Unite, India si Brazilia sunt ocupantele primelor trei locuri privind numarul de cazuri inregistrate in total.In Europa sunt, de asemenea, inregistrate cresteri ale numarului de noi cazuri, iar in multe tari au fost impuse noi restrictii si a fost facut apel la populatii sa pastreze distanta fizica si sa poarte masca. Spania, Franta si Marea Britanie sunt cele mai afectata tari.Anterior, ziua cu cea mai mare crestere inregistrata de OMS a fost 6 septembrie, cand au fost raportate 306.857 noi cazuri.