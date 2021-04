Vaccinul AstraZeneca, sub lupa Organizatiei Mondiale a Sanatatii. Institutia cere mai multe date extra-europene

Posibila legatura intre vaccin si aparitia cheagurilor de sange

Cate doze de vaccin AstraZeneca sunt la nivel de UE

Concret, Grupul Consultativ Strategic de Experti in Imunizare (SAGE) din cadrul OMS a reformulat recomandarile sale de precautie in ceea ce priveste utilizarea vaccinului AstraZeneca, tinand cont de datele despre cheagurile sangvine aparute in Europa."OMS continua sa sustina concluzia potrivit careia beneficiile acestor vaccinuri sunt mai mari decat riscurile", a subliniat organizatia intr-un comunicat.Pe 7 aprilie, SAGE a anuntat ca o legatura intre acest vaccin si cheaguri sangvine este plauzibila, dar nu confirmata, insistand pe faptul ca astfel de cazuri sunt "foarte rare".Recomandarile SAGE au fost actualizate cu ajutorul noilor date furnizate de campaniile de vaccinare aflate in curs de desfasurare. Vaccinul AstraZeneca este utilizat in 157 de teritorii, potrivit unei numaratori efectuate de AFP.Cele mai multe cazuri de cheaguri sangvine au fost semnalate in Marea Britanie si in Uniunea Europeana, in timp ce "foarte putine" au fost raportate in alte tari, noteaza specialistii de la SAGE.Expertii recomanda ca persoanele care au dezvoltat cheaguri sangvine dupa prima doza a acestui vaccin sa nu mai primeasca si doza de rapel."O estimare a riscului in afara Europei necesita colectarea mai multor date si realizarea unei analize", noteaza aceiasi experti in noile lor recomandari.Vaccinul AstraZeneca alcatuieste cea mai mare parte din totalul de doze utilizate in cadrul dispozitivului COVAX, ce permite tarilor sarace sa obtina seruri anti-COVID-19 gratie unor fonduri colectate de donatori.Peste 40,5 milioane de doze de vaccin AstraZeneca au fost expediate pana la aceasta data in 118 teritorii in cadrul programului COVAX."Tarile ar trebui sa tina cont de situatia lor epidemiologica, riscurile individuale si cele de la nivelul populatiei, disponibilitatea altor vaccinuri si a altor optiuni pentru a atenua riscurile", noteaza specialistii din SAGE."Raportul beneficiu-risc este cel mai ridicat in grupurile cele mai varstnice", precizeaza autorii raportului, potrivit carora "nu se stie pana in aceasta zi daca exista un risc de tromboza in urma administrarii celei de-a doua doze" a vaccinului AstraZeneca.