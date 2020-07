Organizatia Mondiala a Sanatatii recunoaste unele rapoarte referitoare la transmiterea noului coronavirus pe calea aerului, dar vrea mai multe dovezi

OMS a recunoscut ca unele rapoarte despre focare de infectii legate de spatiile interioare aglomerate au sugerat posibilitatea transmiterii prin aerosoli, cum ar fi in timpul repetitiilor pentru cor, in restaurante sau in sali de fitness.Dar organizatia a apreciat ca mai multe cercetari sunt "necesare urgent pentru a investiga astfel de cazuri si a evalua semnificatia lor pentru transmiterea COVID-19."Pe baza analizarii dovezilor actuale, OMS a afirmat ca noul coronavirus care provoaca Covid-19 se raspandeste intre oameni prin contact direct sau indirect cu suprafete contaminate sau prin contact apropiat cu persoanele infectate, care raspandesc virusul prin saliva, secretii respiratorii sau picaturi eliberate atunci cand o persoana infectata tuseste, stranuta, vorbeste sau canta.Anuntul avut loc in urma unei scrisori deschise primite din partea unor oamenilor de stiinta specializati in boli care se raspandeste calea aerului - asa-numitii aerobiologi - care au cerut OMS sa isi actualizeze recomandarile cu privire la modul in care se raspandeste noul coronavirus pentru a include transmiterea prin aerosoli."Este o miscare in directia corecta, desi una mica. Este din ce in ce mai clar ca pandemia este determinata de evenimentele de super-raspandire si ca cea mai buna explicatie pentru multe dintre aceste evenimente este transmiterea prin aerosoli ", a declarat Jose Jimenez, un chimist de la Universitatea din Colorado semnatar al scrisorii care a fost publicata luni in revista Clinical Infectedious Diseases.Nu este clar cat de des se raspandeste coronavirusul prin aerosoli, compartiv cu picaturile mai mari din tuse si stranut.Intr-un briefing de presa sustinut joi, dr. Anthony Fauci, directorul Institutului National al Alergiilor si Bolilor Infectioase din SUA, a declarat ca nu exista inca multe dovezi solide cu privire la transmiterea aeriana a SARS-CoV-2, dar a spus: "Cred este o presupunere rezonabila ca se intampla".Doar un numar foarte mic de boli se crede ca se raspandesc prin aerosoli sau particule mici care plutesc in aer. Acestea includ rujeola si tuberculoza - doua boli extrem de contagioase care necesita precautii extreme pentru a preveni expunerea.Recomandarile OMS recunosc ca transmiterea aeriana a noului coronavirus poate avea loc in timpul procedurilor medicale specifice care genereaza aerosoli, cum ar fi atunci cand se efectueaza intubatia.In aceste conditii, recomandarile prevad ca lucratorii medicali care efectueaza astfel de proceduri sa poarte masti respiratorii de tipul N95 si alte echipamente de protectie, intr-o camera ventilata corespunzator.Orice modificare a evaluarii OMS privind riscul de transmitere ar putea afecta recomandarile actuale privind pastrarea distantei fizice de 1 metru intre persoane. Guvernele, care se bazeaza, de asemenea, pe recomandarile OMS, ar putea sa fie nevoite sa isi ajusteze masurile de sanatate publica menite sa reduca raspandirea virusului.