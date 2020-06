Organizatia Mondiala a Sanatatii: Steroizii trebuie folositi doar in cazurile grave de COVID-19

Ziare.

Seful OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus a declarat ca cercetarile au furnizat in cele din urma "niste muguri de speranta" in tratarea virusului, care a ucis peste 400.000 de oameni in intreaga lume si a infectat peste 8 milioane.Rezultatele studiilor clinice anuntate marti de cercetatorii din Marea Britanie au aratat ca dexametazona, un medicament generic utilizat inca din anii '60 pentru a reduce inflamatia in boli precum artrita, a redus cu aproximativ o treime rata de deces dintre cei mai grave bolnavi de coronavirus internati la spital.Acest lucru face ca dexametazona sa fie primul medicament dovedit ca poate salva vieti in lupta impotriva bolii. Tarile se grabesc sa se asigure ca au suficiente stocuri la indemana, desi oficialii medicali spun ca nu exista un deficit.Unii medici sunt precauti, citand posibile reactii adverse si au cerut sa vada mai multe date.Un pacient din Danemarca a primit dexametazona miercuri, a informat agentia locala de stiri Ritzau. Medicul care a prescris medicamentul a spus ca medicii cunosc bine efectele secundare.Seful programului de urgenta al OMS, Mike Ryan, a declarat ca medicamentul trebuie utilizat numai in cazurile grave, in care s-a demonstrat ca este de ajutor."Este deosebit de important in acest caz ca medicamentul sa fie utilizat doar pentru pacientii grav bolnavi si in stare critica, care pot beneficia in mod clar de acest medicament", a spus el la un briefing de presa.Marea Britanie a crescut cantitatea de dexametazona pe care o are in stoc si comandata la 240.000 de doze, a declarat ministrul Sanatatii, Matt Hancock.Metilprednisolonul, un steroid similar cu dexametazona, dar mai putin puternic, a fost utilizat in Suedia inca din martie, a spus un medic din Stockholm.Steroidul a fost introdus in practica standard dupa ce s-a dovedit eficient la un pacient cu coronavirus care nu prezenta semne de recuperare cu alte tratamente, a declarat Lars Falk, de la Spitalul New Karolinska.Rezultatele studiului clinic referitor la dexametazona sunt preliminare, dar cercetatorii implicati au spus ca sugereaza ca medicamentul ar trebui sa devina un tratament standard pentru pacientii in stare grava.Pentru pacientii ventilati mecanic s-a demonstrat ca tratamentul reduce mortalitatea cu aproximativ o treime, iar pentru pacientii care necesita doar oxigen, decesele au fost reduse cu aproximativ o cincime, conform descoperirilor preliminare impartasite cu OMS."Acesta este primul tratament care se arata reducerea mortalitatii la pacientii cu COVID-19 care necesita oxigen sau ventilatie", a spus Tedros marti seara."OMS va coordona o metaanaliza pentru a spori intelegerea generala a acestui tratament. IRecomandarile clinice ale OMS vor fi actualizate pentru a reflecta cum si cand sa fie utilizat medicamentul pentru tratarea COVID-19", a adaugat agentia.Cel mai inalt oficial din domeniul sanatatii din Coreea de Sud si-a exprimat precautia cu privire la dexametazona, iar Uniunea Europeana si Elvetia au anuntat ca asteapta mai multe informatii.Un expert italian a spus ca dexametazona nu este un glont de argint."Studiul a aratat o reducere marginala a deceselor", a declarat Lorenzo Dagna, seful imunologiei la Institutul Stiintific IRCCS San Raffaele din Milano. "Suntem la ani-lumina departe de a putea spune ca am gasit leacul impotriva COVID", a spus acesta.Avantajul este ca medicamentul este ieftin si abundent, a adaugat Dagna.Intrucat noul coronavirus a facut ravagii in economiile globale, unele tari au actionat rapid pentru a autoriza utilizarea in regim de urgenta a medicamentelor, daar ulterior au dat inapoi.Administratia americana pentru Alimente si Medicamente, de exemplu, a retras autorizatia de urgenta pentru hidroxiclorochina, un medicament contra malariei sustinut de presedintele american Donald Trump si altii impotriva COVID-19, dupa ce studiile au aratat ca nu a ajutat.OMS a anuntat, miercuri, ca testarea hidroxiclorochinei in intr-un studiu clinic amplu pentru tratamente impotriva cu COVID-19, efectuat in mai multe tari, a fost oprita dupa ce cercetarile au aratat ca nu aduce niciun beneficiu.