O noua orgie sexuala in plina pandemie, in Belgia. Politia a arestat 56 de persoane

Petrecaretii sarbatoreau ziua de nastere a unei femei, in varsta de 28 de ani, fiind complet dezbracati, iar unii dintre ei erau sub influenta drogurilor. Fiecare persoana a platit 250 de euro la intrare, iar acum vor fi nevoiti sa plateasca si amenda primita pentru nerespectarea regulilor impuse de pandemia de COVID-19, potrivit Adevarul.ro Evenimentul vine la doar cateva saptamani dupa orgia sexuala la care a participat eurodeputatul ungar Jozsej Szajer, in varsta de 59 de ani, care si-a dat demisia in urma incidentului. Acesta si-a construit cariera politica criticand minoritatile sexuale. Cu toate acestea, a fost gasit gol, alaturi de alti 24 de barbati, la evenimentul privat mentionat.