Orologeria si arta mecanica, incluse in patrimoniul cultural imaterial al UNESCO

Aceasta inscriere este o recunoastere a maestriei care imbina "stiinta, arta si tehnica pe "un arc de ceas" care transcende frontiera franco-elvetiana, de la Geneva la Schaffhouse, trecand prin Bienne si Besancon, pentru a ajunge pana in satul Sainte-Croix, in Muntii Jura", a reactionat Oficiul Federal pentru Cultura de la Berna."Aceasta inscriere pune in valoare o traditie emblematica a Arcului Jurasian franco-elvetian", a adaugat Oficiul in comunicat.In acest spatiu franco-elvetian, o mare diversitate de artizani, intreprinderi, scoli, muzee si asociatii valorizeaza si transmit tehnici manuale in acelasi timp traditionale si inovatoare, a adaugat Ministerul elvetian al Culturii.Propusa in martie 2019, candidatura a fost sustinuta de Elvetia in colaborare cu Franta si a fost considerata "exemplara" de UNESCO pentru punerea in evidenta un patrimoniu cultural in spatiul transfrontalier, a subliniat ministrul elvetian al Culturii.Arta mecanica cuprinde fabricarea automatelor si a cutiilor de muzica, care sunt strans legate de profesiile de ceasornicar. In Elvetia, sectorul cuprinde 57.500 de persoane, potrivit Conventiei patronale din industria ceasurilor.Orologeria a aparut in Elvetia la mijlocul secolului al XVI-lea la Geneva, unde s-au refugiat numerosi protestanti francezi si italieni. In 1541, refirmatorul protestant francez stabilit la Geneva Jean Calvin a interzis purtarea de obiecte ornamentale, determinand aurarii si bijutierii sa se dedice altei arte, cea a orologeriei, potrivit site-ului Federatiei ceasornicarilor.Un prim "orologierier", francezul Thomas Bayard, a fost inregistrat in Geneva in 1554, noteaza Fondation de la Haute horlogerie. In prezent, orologieria este al treilea sector de exporturi din Elvetia. In 2019, exporturile elvetiene s-au ridicat la 21,7 miliarde de franci elvetieni (20,1 miliarde de euro).