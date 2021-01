Lista scurta pentru premiul Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj international", extinsa la 15 filme. "colectiv", regizat de Nanau, se numara printre propuneri

Pandemia de COVID-19 a generat numeroase provocari, atat in ceea ce priveste vizionarea filmelor, cat si in privinta procedurilor de votare. Pentru a se asigura ca integritatea acestui proces ramane intacta, comitetul de selectie preliminara pentru lungmetraj international din cadrul AMPAS va vota printr-o procedura secreta, care va definitiva o lista scurta de 15 filme provenind din tari diferite, spre deosebire de anii precedenti, cand aceeasi lista putea sa includa cel mult 10 productii cinematografice.In anii precedenti, votul preliminar se desfasura in format fizic. In 2021, procesul va trebui sa se desfasoare intr-un format virtual, care ridica o serie de ingrijorari suplimentare legate de securitatea procedurii. Ca urmare, Comitetul Executiv pentru film international din cadrul AMPAS nu se va mai intruni pentru a extinde acea lista prin intermediul unor selectii suplimentare. Consiliul de administratie al AMPAS a aprobat aceste modificari in timpul unei sedinte recente.Din 2008, votul pentru sectiunea de lungmetraj international din cadrul AMPAS se realiza la Los Angeles, in prezenta reprezentantilor companiei PricewaterhouseCoopers, care dezvaluiau apoi titlurile filmelor care au primit cele mai multe voturi, in cadrul unei intruniri cu usile inchise a Comitetului Executiv pentru lungmetraj international.In timpul unor dezbateri de multe ori aprinse, comitetul selecta apoi filmele care urmau sa completeze lista scurta, iar acele pelicule au devenit cunoscute in industria de divertisment sub sintagma "saves" ("rezerve"). Filme precum "The Great Beauty", despre care s-a zvonit indelung ca ar fi detinut acest statut, nu au fost niciodata verificate de AMPAS pentru a se vedea daca au fost "rezervate" de catre acel comitet in anii trecuti.Aceasta procedura a fost adoptata dupa ce lungmetrajul romanesc "4 luni, 3 saptamani si 2 zile", regizat de Cristian Mungiu , nu a fost selectat in 2008 pe lista scurta a premiului Oscar pentru cel mai bun film strain, desi castigase prestigiosul trofeu Palme d'Or la Festivalul de Film de la Cannes in anul precedent.Noul regulament adoptat in ianuarie 2021 a eliminat "rezervele", iar primele 15 filme care primesc cele mai multe voturi vor alcatui lista scurta, ce va fi anuntata pe 9 februarie. Aceasta lista a fost extinsa de la 10 filme care formau pana acum lista scurta. Noua procedura nu lasa astfel nicio "plasa de siguranta" care ar putea sa corecteze eventualele omisiuni aparute in timpul procesului preliminar de votare.Spre deosebire de celelalte categorii de la Oscar, categoria "cel mai bun lungmetraj strain" nu are o ramura distincta in cadrul AMPAS care sa ii fie dedicata. Diversi cineasti si profesionisti din discipline diferite alcatuiesc Comitetul Executiv, din care fac parte mai multe nume sonore, precum Susanne Bier si Larry Karaszewski. Comitetul Executiv pentru lungmetraj international este responsabil pentru gestionarea regulamentelor din aceasta categorie si pentru a determina eligibilitatea filmelor propuse spre nominalizare.Numarul filmelor candidate este mare in acest an, iar printre ele se afla propunerile Danemarcei ("Another Round"), Frantei ("Two of Us") si Mexicului ("I'm No Longer Here"). Propunerea Romaniei pentru o nominalizare la premiul Oscar la categoria "cel mai bun lungmetraj" este documentarul "colectiv", regizat de Alexander Nanau.Dupa inregistrarea unui numar record de 93 de propuneri in aceasta sectiune a AMPAS, membrii care s-au inscris pentru a vota lista scurta la categoria "cel mai bun lungmetraj international" vor putea sa faca acest lucru in perioada 1-5 februarie. Lista scurta va fi anuntata pe 9 februarie.Nominalizarile la premiile Oscar din 2021 vor fi anuntate pe 15 martie, iar cea de-a 93-a gala de decernare a premiilor Oscar va avea loc pe 25 aprilie.