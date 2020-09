Kremlinul transmite UE: "Incetati sa mai legati cazul Navalnii de gazoductul Nord Stream 2"

Cancelarul german Angela Merkel se confrunta in prezent cu apeluri privind oprirea construirii acestei conducte, aproape finalizata, ca raspuns la presupusa otravire a lui Navalnii luna trecuta in Siberia.Nord Stream 2 nu ar trebui abordat atunci cand se discuta despre cazul Navalnii, a declarat purtatorul de cuvant al Kremlinului, Dmitri Peskov, intr-o conferinta de presa miercuri."Ar trebui totusi sa inceteze ca acesta sa fie mentionat in contextul oricarei politizari", a spus Peskov."Este un proiect comercial care corespunde absolut atat intereselor Rusiei, cat si tarilor Uniunii Europene, si mai intai de toate Germaniei", a subliniat purtatorul de cuvant al Kremlinului. Moscova sustine ca nu a vazut inca vreo proba ca Navalnii (44 de ani), un critic al Kremlinului, a fost otravit cu agent neurotoxic de tipul Noviciok, asa cum au stabilit trei laboratoare occidentale, din Germania, Franta si Suedia.Rusia spera sa coopereze cu Germania in acest caz, dar eforturile sale in acest sens au fost respinse pana acum, a declarat Dmitri Peskov."Ceea ce s-a intamplat cu pacientul de la Berlin are nevoie de ... investigatie si clarificare", a spus Peskov, referindu-se la Navalnii."Pentru a face sa avanseze aceasta ancheta si a clarifica circumstantele, cooperarea cu Germania este esentiala inainte de toate. Rusia doreste aceasta cooperare, dar (demersul sau) nu s-a bucurat de reciprocitate", a remarcat reprezentantul administratiei prezidentiale ruse, in conditiile in care autoritatile ruse refuza sa deschida vreo ancheta in cazul Navalnii, declarand ca nu vede vreun motiv pentru aceasta.Realizat de Gazprom in colaborare cu parteneri occidentali, proiectul Nord Stream 2, destinat sa dubleze capacitatea gazoductului Nord Stream 1 care functioneaza intre Rusia si Germania, a fost construit in proportie de 90% si era programat sa fie dat in exploatare la inceputul anului 2021.Intr-un gest care sa demonstreze ca Rusia este hotarata sa continue acest proiect cu o "incarcatura politica", o nava a Gazprom a plecat din Sankt Petersburg spre Mukran, baza de aprovizionare a conductei in Germania, dupa cum au relevat miercuri serviciile de monitorizare a traficului naval.Navalnii a postat marti o fotografie pe Instagram pe pat in spitalul din Berlin, inconjurat de familia sa. El a spus ca poate sa respire singur acum, dupa ce a fost in coma indusa in urma presupusei otraviri la sfarsitul lunii august.