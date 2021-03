Vizitator misterios al sistemului solar: 'Oumuamua ar putea fi un fragment dintr-o lume asemanatoare lui Pluto

Obiectul misterios, numit 'Oumuamua

Un fragment de azot inghetat care s-a erodat treptat

'Oumuamua a trecut de orbita planetei Uranus

Potrivit astronomilor de la Universitatea de Stat din Arizona, ciudatul obiect de 45 de metri pare sa fie compus din azot inghetat, la fel ca si suprafata lui Pluto si Triton, cea mai mare luna a planetei Neptun.Autorii studiului, Alan Jackson si Steven Desch, sunt de parere ca un impact a fost cel care a cauzat desprinderea unui fragment dintr-o planeta acoperita cu azot inghetat, in urma cu 500 de milioane de ani, si a trimis obiectul departe de sistemul sau stelar, in directia noastra. Astfel, ramasita cu aspect rosiatic ar fi o farama din obiectul initial, stratul sau exterior evaporandu-se ca urmare a expunerii la radiatii cosmice si, mai recent, la Soare.Obiectul a fost numit 'Oumuamua - care inseamna "mesager" in limba hawaiiana - in onoarea telescopului care l-a descoperit in 2017.Acest obiect, aflat la milioane de kilometri distanta, si-ar avea originea dincolo de sistemul nostru solar deoarece viteza si traiectoria sa sugereaza ca nu a orbitat soarele sau un alt corp ceresc.Singurul alt obiect despre care s-a confirmat ca s-a indepartat de sistemul sau solar si a ajuns in al nostru este cometa 21/Borisov, descoperita in 2019.'Oumuamua avea aspect de asteroid, insa viteza sa sugera ca era vorba despre o cometa. Spre deosebire de o cometa, acesta nu prezenta o coada vizibila. Speculatii au fost vehiculate, opiniile osciland intre cometa si asteroid, si chiar s-a sugerat ca ar putea fi vorba despre un artefact extraterestru.''Toata lumea este interesata de extraterestri si era inevitabil ca acest prim obiect din afara sistemului solar sa ii duca pe oameni cu gandul la extraterestri'', a declarat Desch. ''Insa, in stiinta este important sa nu ne grabim sa tragem concluzii'', a adaugat cercetatorul.Pe baza luciului, a dimensiunii si a formei sale - si a faptului ca nu lasa in urma o coada vizibila - Jackson si Desch au conceput modele computerizate care i-au ajutat sa ajunga la concluzia ca 'Oumuamua a fost cel mai probabil un fragment de azot inghetat care s-a erodat treptat.Cele doua lucrari semnate de ei au fost publicate in American Geophysical Union si au fost de asemenea prezentate la editia virtuala din acest an a conferintei de stiinta lunara si planetara - Lunar and Planetary Science Conference.Nu toti oamenii de stiinta accepta noua explicatie. Avi Loeb de la Universitatea Harvard contesta aceste concluzii si isi sustine teoria initiala, conform careia obiectul pare a fi mai degraba artificial decat natural - cu alte cuvinte, ceva care provine de la o civilizatie extraterestra - o sonda cu vele solare, poate una dezafectata, in opinia lui Loeb. Cartea sa recenta, ''Extraterrestrial: The First Sign of Intelligent Life Beyond Earth'', trateaza acest subiect.Avand in vedere ca 'Oumuamua nu seamana cu o cometa sau cu un asteroid - fiind ceva nemaivazut anterior - ''trebuie sa lasam pe masa ipoteza originii artificiale si sa colectam mai multe dovezi asupra unor obiecte din aceeasi clasa'', a scris Loeb intr-un e-mail transmis miercuri, citat de The Guardian.Cand 'Oumuamua s-a aflat la cea mai mica distanta de Pamant, a parut sa aiba o latime de sase ori mai mare in comparatie cu grosimea. Proportii similare cu un biscuit Oreo, dupa cum a notat Desch.In prezent, 'Oumuamua s-a indepartat, ajungand dincolo de orbita planetei Uranus , fiind mult prea mic pentru a putea fi observat, chiar si cu telescopul spatial Hubble. Ca urmare, astronomii trebuie sa se bazeze pe observatiile originale si sa sa continue sa isi perfectioneze analizele, a subliniat Alan Jackson.Pana la momentul in care acest obiect va parasi sistemul nostru solar, in jurul anului 2040, raportul dintre latimea si grosimea sa va ajunge la 10:1, potrivit lui Desch. ''Deci poate ca 'Oumuamua a fost similar unui biscuit cand l-am vazut noi, dar in curand va ajunge, literalmente, plat ca o clatita'', a adaugat el.Un nou studiu coordonat de Yun Zhang, de la Observatoarele Astronomice Nationale din cadrul Academiei Chineze de Stiinte, si publicat in aprilie 2020, a avansat teoria ca misteriosul obiect 'Oumuamua este probabil un fragment dintr-un corp mai mare ce a fost distrus de forta gravitationala a unei alte stele, in timp ce a trecut prea aproape de aceasta. Acest "scenariu de fragmentare mareica ne ofera atat reteta pentru formarea lui 'Oumuamua, dar este valabil si pentru modul de formare a marii populatii de obiecte interstelare similare asteroizilor", a sustinut Yun Zhang. Aceasta ipoteza poate explica si de ce 'Oumuamua este un corp atat de ciudat, conform co-autorului acestui studiu, Douglas Lin, astronom la Universitatea California din Santa Cruz.Descoperirea lui 'Oumuamua are implicatii importante pentru astronomie. Tinand cont de dimensiunea de necuprins a spatiului cosmic si de cat de mult timp este necesar pentru a parcurge distantele enorme de la o stea la alta, descoperirea unui singur astfel de obiect implica existenta unei vaste populatii de obiecte similare. "In medie, fiecare sistem planetar ar putea arunca in spatiul interstelar aproximativ 100 de trilioane de obiecte similare lui 'Oumuamua", a sustinut Yun Zhang la acea vreme.