Oxford si AstraZeneca au inceput testarea unui vaccin impotriva variantei beta a noului coronavirus

Conform unui comunicat dat publicitatii de Universitatea Oxford, aproximativ 2.250 de voluntari au fost recrutati din Regatul Unit, Africa de Sud, Brazilia si Polonia pentru a participa la fazele II si III ale testelor clinice pe voluntari umani.Vaccinul candidat foloseste aceeasi tehnologie a vectorului viral (un adenovirus) ca si vaccinul produs de AstraZeneca, aflat deja pe piata."Testarea dozelor de rapel a vaccinurilor existente si a vaccinurilor impotriva noilor variante este importanta pentru a ne asigura ca suntem cat mai bine pregatiti in fata pandemiei, in cazul in care utilizarea lor este necesara", a comentat profesorul Andrew Pollard, directorul Oxford Vaccine Group.Rezultatele provizorii ale acestor teste clinice sunt asteptate mai tarziu in cursul acestui an si vor fi transmise autoritatilor de reglementare pentru o evaluare in procedura accelerata a noilor vaccinuri, conform comunicatului