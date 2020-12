Pacient cu COVID-19, batut pana la moarte cu un tub de oxigen fiindca se ruga pe patul de spital

Evenimentul socant a avut loc pe 17 decembrie. Pacientul de 82 de ani, internat cu COVID-19 in spitalul Antelope Valley din California, a inceput sa se roage pe patul din salon. Un alt pacient din salon, Jesse Martinez, in varsta de 37 de ani, l-a lovit pana la moartea cu rezervorul de oxigen, enervat, din relatarile martorilor, ca batranul a rostit o rugaciune.Victima a decedat a doua zi, iar cei doi nu se cunosteau, potrivit buzzfeednews.com Martinez a fost acuzat de crima, dar este vizat si de acuzatii care fac referire la o crima din ura si la abuzuri asupra persoanelor varstnice, potrivit oficialilor. El a fost transportat la penitenciar si cautiunea a fost stabilita la 1 milion de dolari.Citeste si: Klaus Iohannis, dupa sedinta privind gestionarea pandemiei de COVID-19: "Nu vor fi restrictii suplimentare de Craciun, raman cele in vigoare"