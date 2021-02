Pentru cat timp sunt protejati de COVID-19 pacientii care au trecut prin infectie. Ce arata un studiu britanic

88% din voluntari prezentau in continuare anticorpi

Potrivit cercetatorilor britanici, aceasta ancheta efectuata asupra unor pacienti din intreaga Mare Britanie ofera asigurari cu privire la raritatea unei eventuale recontaminari."Vasta majoritate a persoanelor are un nivel detectabil de anticorpi timp de cel putin sase luni de zile de la infectarea cu (noul) coronavirus", declara cercetatoatea-sefa de la UK Biobank, unde s-aafectuat studiul, Naomi Allen.Rezultatele arata ca 99% dintre voluntarii testati in prealabil pozitiv cu covid-19 au prezentat - timp de trei luni - anticorpi impotriva covid-19.Potrivit studiului, dupa sase luni de la imbolnavire , 88% dintre voluntari prezentau in continuare anticorpi."In pofida faptului ca nu putem fi siguri de o legatura cu imunitatea, rezultatele sugereaza ca oamenii ar putea sa fie protejati de o noua infectare timp de cel putin sase luni in urma uneiinfectii naturale", declara Naomi Allen.Un studiu precedent, realizat asupra unor membri ai personalului medical britanic, ale carui rezultate au fost publicate luna trecuta, arata ca persoanele care s-au imbolnavit de covid-19 pareau sa fie protejate cel putin timp de cinci luni de zile, dar erau susceptibile sa poarte si sa raspandeasca noul coronavirus.