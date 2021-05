Pactul verde european, adoptat. Ce cuprinde planul pentru reducerea la zero a poluarii aerului, apei si solului

Obiectivele principale ale planului de actiune

Planul de actiune stabileste o viziune integrata pentru 2050 : o lume in care poluarea sa fie redusa la niveluri care sa nu mai fie daunatoare sanatatii umane si ecosistemelor naturale, precum si etapele necesare pentru a atinge acest obiectiv.Planul interconecteaza toate politicile relevante ale UE in materie de combatere si prevenire a poluarii, punand un accent deosebit pe modul de utilizare a solutiilor digitale pentru a combate poluarea. Se prevede revizuirea unor acte legislative relevante ale UE pentru a identifica lacunele ramase in legislatia UE si situatiile in care este nevoie de o mai buna punere in aplicare pentru a indeplini aceste obligatii juridice.Pentru a orienta UE catre obiectivul pentru 2050 privind o planeta sanatoasa pentru oameni sanatosi, planul de actiune stabileste cateva obiective-cheie pentru 2030 de reducere a poluarii la sursa comparativ cu situatia actuala.Totodata, planul prezinta si o serie de initiative si actiuni emblematice.Saptamana verde a UE de anul acesta, cel mai mare eveniment anual privind politica de mediu, care va avea loc in perioada 1-4 iunie, le va permite cetatenilor din intreaga UE sa discute despre reducerea poluarii din multiplele sale perspective in cadrul conferintei principale de la Bruxelles, online si in cadrul a peste 600 de evenimente organizate in parteneriat.