Un tribunal din Pakistan a declarat ilegala testarea virginitatii femeilor care au fost victime ale violurilor

Inalta Curte din Lahore a decis luni ca testele de virginitate nu au o baza legala si "ofenseaza demnitatea personala a victimei".In hotarare, judecatorul Ayesha Malik a spus: "Testarea virginitatii este foarte invaziva, nu este o obligativitate stiintifica sau medicala, totusi e facuta in numele protocoalelor medicale in cazul agresiunilor sexuale. Este o practica umilitoare, folosita pentru a atrage suspiciunea asupra victimei, si nu pentru a se concentra pe acuzat si incidentul de violenta sexuala".Intr-un raport din 2018 al ONU a fost aratat ca astfel de teste sunt inca facute in 20 de tari si pot fi realizate cu sau fara consimtamant, in cazul violurilor sau cand o femeie este acuzata de infractiune "morala", precum sexul premarital sau fuga.Sexul premarital ramane o infractiune in Pakistan , pentru femei si barbati, si este condamnat cu 5 ani de inchisoare."Verdictul este punctul culminant al istoriei activismului si are la baza eforturile de decenii ale miscarii feministe. Testarea este parte a unei ample structuri patriarhale care perpetueaza mitul << victimei perfecte >> ", a spus Nighat Dad, avocat si activist pentru drepturile omului.Ea a adaugat: "Barierele puse femeilor in raportarea cazurilor de viol sunt insurmontabile, dar acest verdict istoric va parcurge un drum lung in eliminarea acestor bariere".Ministrul pentru Drepturile Omului din Pakistan, Shireen Mazari, a salutat hotararea judecatoreasca, ce va fi aplicata doar in statul Punjab.Citeste si: Avertismentul Protectiei Consumatorului: Incepe perioada reducerilor de iarna, mare atentie la preturi