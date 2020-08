Pakistan: Zeci de persoane decedate in urma inundatiilor din Karachi

Cel putin 41 de persoane au decedat in urma celor mai recente ploi torentiale care s-au dezlantuit incepand de marti asupra metropolei de circa 20 de milioane de persoane, situate in sudul Pakistanului, a precizat seful politiei municipale, Ghulam Nabi Memon.Cel putin 23 de persoane si-au pierdut viata doar joi, a spus Faisal Edhi, presedintele Fundatiei Edhi, cea mai mare organizatie de caritate din Pakistan, care administreaza o retea de ambulante si morgi.Se asteapta ca bilantul deceselor sa urce semnificativ atunci cand echipele de salvare vor ajunge in anumite cartiere inaccesibile pana in prezent, a mai precizat Faisal Edhi.Circa doua milioane de persoane ar putea fi izolate din cauza suprasaturarii solului cu apa in zonele mlastinoase joase care nu detin un sistem de drenaj eficient, a spus Agentia pentru Managementul Dezastrelor Nationale (NDMA).A fost mobilizata armata, iar salvatorii au folosit ambarcatiuni din flota marinei pakistaneze pentru a ajunge la victime, a spus Murad Ali Shah, prim-ministru al provinciei Sindh, din sudul tarii, a carei capitala este orasul Karachi.Orasul a fost lovit de cea mai severa serie de precipitatii de dupa anul 1931, a precizat directorul agentiei meteorologice a provinciei Sindh.Ploi torentiale sunt asteptate in sudul si sud-vestul Pakistanului in urmatoarele doua zile, a adaugat Sarfraz, starnind temeri referitoare la riscul unor noi distrugeri.Sute de persoane isi pierd viata in Pakistan si in alte tari de pe teritoriul dens populat al Asiei de Sud in fiecare an in perioada musonului, in lunile iulie si august.In plus fata de inundatiile pe rauri provocate de ploile din Himalaya, schimbarile climatice au contribuit la inundatii in regiuni urbane si la revarsari ale lacurilor glaciare in ultimii ani.