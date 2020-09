Tara care interzice Tinder si alte 4 aplicatii de intalniri sub motivul ca au un "continut imoral si indecent"

Pakistanul, a doua cea mai mare tara cu majoritate musulmana din lume dupa Indonezia , este o natiune islamica in care, relatiile extraconjugale si homosexualitatea sunt ilegale, potrivit Reuters Autoritatea pentru telecomunicatii din Pakistan a declarat ca a trimis notificari catre gestionarii celor cinci aplicatii, "tinand cont de efectele negative ale fluxului de continut imoral/indecent".Prin notificarile emise catre cele cinci aplicatii (Tinder, Grindr, Tagged, Skout si SayHi) s-a solicitat eliminarea "serviciilor de intalniri" si moderarea continutului de streaming live in conformitate cu legile locale. Insa, companiile nu au raspuns la notificari in termenul prevazut.Datele de la compania de studii de piata Sensor Tower arata ca Tinder a fost descarcat de peste 440.000 de ori in Pakistan in ultimele 12 luni.Grindr, Tagged si SayHi au fost descarcate fiecare de aproximativ 300.000 de ori si Skout de 100.000 de ori in aceeasi perioada.Criticii spun ca Pakistanul, folosind legislatia digitala recenta, a incercat sa restrictioneze libera exprimare pe internet, blocand sau ordonand eliminarea continutului considerat imoral, precum si stirile care critica guvernul si armata.In iulie, Pakistanul a emis un "avertisment final" catre aplicatia TikTok asupra continutului video explicit postat pe platforma, in timp ce aplicatia de streaming live Bigo Live a fost blocata timp de 10 zile din acelasi motiv.Saptamana trecuta, PTA a cerut, de asemenea, platformei de partajare video YouTube sa "blocheze imediat continutul de discurs vulgar, indecent, imoral, nud si de ura pentru a nu putea fi vizionat in Pakistan".