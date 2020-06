Panama a exhumat 19 cadavre in cautarea victimelor invadarii tarii de catre SUA in 1989

Ziare.

Ramasitele au fost exhumate la cimitirul Jardin de Paz din Panama, unde au fost ingropate in urma cu 30 de ani, dupa ce initial s-au aflat intr-o groapa comuna dupa invazia din perioada decembrie 1989 - ianuarie 1990. Unele ramasite sunt neidentificate.Cadavrele au fost dezgropate dintr-un loc in care se afla aproximativ 100 de morminte ale celor care au murit in timpul operatiunii militare a americanilor soldata cu moartea a cel putin 500 de locuitori din Panama si care a dus la incheierea dictaturii lui Manuel Noriega.In timpul operatiunii militare au murit aproximativ 300 de civili si 23 de soldati americani.Organizatii de aparare a drepturilor omului sustin insa ca numarul real al victimelor invaziei ar putea fi mai mare, ceea ce a dus la infiintarea de catre guvern a unei comisii care sa ancheteze pentru stabilirea adevarului.