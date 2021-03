Pandemia de COVID-19 a redus speranta de viata cu aproape un an in Italia

Italia a fost una dintre tarile cele mai afectate de pandemia de coronavirus si prima afectata de primul val de COVID-19 in Europa. In aceasta saptamana, in tara a fost depasit pragul de 100.000 de decese.Estimarile pentru 2020 "sugereaza o oprire brusca si o inversare semnificativa a tendintei pozitive observate in ultimii ani in ceea ce priveste speranta de viata", potrivit Istat.Regiunile din nordul tarii, cele mai afectate de virus, sunt si cele in care speranta de viata a scazut cel mai mult: in Lombardia, centrul economic al tarii, a scazut de la 83,7 ani la 81,2 ani.Inainte de pandemie, speranta de viata a crescut de la 81,7 ani in 2010 la 83,2 ani in 2019, plasand Italia pe primele locuri la nivel european.Potrivit Istat, media in Uniunea Europeana in 2018 a fost de 81 de ani, cea mai recenta cifra disponibila.In raportul sau, Istat a evidentiat, de asemenea, decalajul digital al tarii, unul dintre proiectele care ar trebui abordate ca parte a planului de redresare finantat de Bruxelles, in valoare de aproape 200 de miliarde de euro.O treime dintre gospodariile italiene nu au computer sau conexiune la internet, iar 24% din populatie nu a folosit internetul in ultimele trei luni.In acelasi timp, "utilizatorii obisnuiti de internet" au crescut de la 44% in 2010 la 70%. Autoritatile sanitare din Italia estimeaza ca aceasta tara ar putea reveni la normalitate in urma pandemiei de COVID-19 intr-un interval cuprins intre 7 si 15 luni, dar cu conditia sa sustina un ritm al vaccinarii de 240.000 de persoane pe zi, a declarat un responsabil din Ministerul Sanatatii italian marti, cand Italia a inregistrat 376 de noi decese asociate COVID-19, fata de 318 in ziua anterioara.