Pandemia de Covid-19 nu va fi ultima, a avertizat directorul OMS

Tedros Adhanom Ghebreyesus a condamnat, intr-un mesaj video prin care a marcat Ziua internationala a pregatirii epidemiilor, "miopia" care persista in a cheltui bani fara a tine seama de izbucnirea unei epidemii si a nu face nimic pentru a se pregati de urmatoarea.Directorul general al OMS a declarat ca este timpul sa invatam lectiile din pandemia de Covid-19. "Prea mult timp, lumea a functionat dupa un ciclu de panica si de neglijente", a declarat el. "Aruncam bani pe o epidemie si cand ea se termina, uitam si nu facem nimic pentru a o impiedica pe urmatoarea".Primul raport anual al Global Preparedness Monitoring Board din septembrie 2019 despre starea de pregatire a planetei in urgente sanitare, facut public cu cateva luni inainte de aparitia noului coronavirus, sublinia ca planeta era prost pregatita pentru potentiale pandemii devastatoare."Istoria ne spune ca nu va fi ultima pandemie si epidemiile sunt o realitate a vietii", a declarat Ghebreyesus in mesajul sau. "Pandemia a scos in evidenta legaturile dintre sanatatea oamenilor, animale si planeta", a adaugat el.Pentru fostul ministru etiopian al Sanatatii, criza de coronavirus nu ar fi trebuit sa fie o surpriza, dat fiind avertismentele repetate.Potrivit acestuia, toate tarile trebuie sa investeasca in capacitatile de pregatire pentru a evita, a depista si a atenua urgentele de orice fel, de aceea el a facut apel la o consolidare a ofertei de ingrijiri.Cu investitii in sanatate publica, directorul general al OMS estimeaza ca "putem "asigura pentru copiii nostri si copiii acestora mostenirea unei lumi mai sigure, mai rezistente si mai sustenabile".