Papa Francisc anuleaza pelerinajul anual la statuia Fecioarei Maria, din centrul Romei, pe fondul pandemiei de COVID-19

In schimb, Suveranul Pontif va face o rugaciune in privat."Pe 8 decembrie, Sfantul Parinte Francisc va savarsi un act de devotiune in privat, incredintand Fecioarei Maria orasul Roma, locuitorii acestuia si pe numerosii bolnavi din orice parte a lumii. Decizia de a nu merge in dupa-amiaza zilei de 8 decembrie in Piazza di Spagna pentru traditionalul act de veneratie la Neprihanita se datoreaza situatiei actuale de urgenta sanitara, fiind luata cu scopul de a evita orice risc de infectare provocat de formarea unor grupuri de oameni",precizeaza aceeasi sursa, citand comunicatul de presa al Sfantului Scaun.Pe 8 decembrie, in fiecare an, de doua secole, Suveranii Pontifi fac un scurt pelerinaj la imaginea Fecioarei Maria din Piazza di Spagna, in centrul istoric al Romei, pentru a-i incredinta Maicii lui Dumnezeu orasul, locuitorii si sperantele viitorului.De obicei, pe traseul parcurs intre Cetatea Vaticanului si Piazza di Spagna Papa este urmat de multimi de persoane, care merg la acelasi monument religios fie inainte, fie dupa vizita papei.