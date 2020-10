Papa Francisc a numit 13 noi cardinali. Noua dintre ei vor face parte din conclavul care-l va alege noul suveran pontif

Ei vor fi ridicati la acest inalt rang in cadrul unei ceremonii cunoscute sub numele de "consistoriu", ce va avea loc la Vatican luna viitoare, informeaza Reuters.Cei noua provin din intreaga lume si cresc sansele ca urmatorul papa sa fie o persoana care va continua politicile papei Francisc. Printre cei cu varsta sub 80 de ani se numara si Arhiepiscopul de Washington D.C, Wilton Gregory.In ceea ce-i priveste pe cei patru prelati de peste 80 de ani, acestia vor fi ridicati la rangul de cardinal in semn de apreciere pentru serviciul lor indelungat in slujba Bisericii.Papa a facut anuntul surpriza in timp ce se adresa pelerinilor stransi in Piata Sf. Petru.Citeste si: