Papa Francisc a numit sase femei in consiliul care administreaza finantele Vaticanului

Printre cele sase femei se numara si Leslie Jane Ferrar, fost trezorier al printului Charles.Aceste numiri in unul dintre cele mai importante consilii ale Sfantului Scaun marcheaza cea mai recenta incercare a papei Francisc de a-si respecta o promisiune mai veche, facuta in urma cu mai multi ani si care vizeaza ameliorarea balantei de gen de la Vatican , despre care, insa, asociatiile de femei au spus ca este implementata intr-un ritm mult prea lent.Papa Francisc a numit deja femei in functiile de ministru-adjunct de Externe, director la Muzeele Vaticane si director-adjunct la Biroul de Presa al Vaticanului, alaturi de patru femei in functiile de consilieri ai Sinodului Episcopilor, o structura ce are rolul de a pregati marile intruniri organizate de Biserica Catolica.Numirile anuntate joi reprezinta insa cel mai mare numar de femei care au fost incluse intr-o singura zi in una dintre structurile de la Vatican.Consiliul pentru Economie, ce era compus in trecut exclusiv din barbati, contine 15 posturi. Un cardinal este coordonatorul consiliului, iar celelalte 14 posturi sunt impartite in mod egal intre clerici si laici.Cele sapte posturi alocate laicilor sunt ocupate in prezent de sase femei si un barbat. Dintre cele sase femei, cate doua provin din Marea Britanie, Spania si Germania. Singurul membru de sex masculin din randul laicilor este un barbat italian.Una dintre femeile britanice numite in acest consiliu, Leslie Jane Ferrar, a fost trezorierul printului Charles din 2015 pana in 2017, iar in prezent ocupa si functii non-executive in alte consilii de administratie, au precizat reprezentantii Vaticanului.Cealalta britanica, Ruth May Kelly, a fost secretar de stat pentru Educatie si pentru Transporturi, dar si ministrul pentru Femei si Egalitate in fostul guvern laburist al Marii Britanii din perioada 2004-2008.Celelalte patru femei numite joi in Consiliul pentru Economie de la Vatican sunt absolvente de studii in afaceri, finante-banci si academice.Papa Francisc a infiintat Consiliul pentru Economie, care administreaza bugete si stabileste politici, in anul 2014, sub forma unei organizatii internationale ce supravegheaza finantele adeseori controversate ale Vaticanului.Noul consiliu isi incepe activitatea intr-un context dificil, dupa ce pandemia de coronavirus a lovit din plin in resursele financiare ale Sfantului Scaun, care s-a vazut obligat sa recurga la fondurile sale de rezerva si sa implementeze unele dintre cele mai dure masuri de reducere a costurilor din istoria acestui oras-stat.