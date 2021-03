Papa Francisc, apel la pace de la Bagdad. "Sa taca armele! Ajunge cu violentele, extremismul, intoleranta"

"Nu pot sa nu-i amintesc pe yazidi, victime nevinovate ale barbariilor smintite si inumane, persecutati din cauza apartenentei lor religioase, ale caror identitate si supravietuire au fost amenintate", a subliniat el in acest discurs sustinut in fata autoritatilor irakiene.In alocutiunea sa, Suveranul Pontif a aratat cu degetul coruptia din Irak , Mesopotamia antica, "leaganul civilizatiei"."Trebuie in acelasi timp sa edificam justitia, sa crestem cinstea, transparenta si sa consolidam institutiile" in vederea "luptei impotriva plagii coruptiei, abuzurilor de putere si ilegalitatii", a subliniat liderul spiritual al celor 1,3 miliarde de catolici din lume.Papa argentinian si-a exprimat, la vremea respecitva, sustinerea fata de tineri manifestanti irakieni, in cadrul unei revolte impotriva coruptiei, reprimata in sange la sfarsitul lui 2019.In favoarea unitatii intr-o tara musulmana, in care crestinii mai reprezinta doar 1% din cele 40 de milioane de locuitori, Papa Francisc a pledat ca "nimeni sa nu fie considerat cetatean de clasa a doua"."Este indispensabil sa se asigure participarea tuturor grupurilor politice, sociale si religioase si sa se garanteze drepturile fundamentale ale tuturor cetatenilor", a pledat Francisc.Presedintele irakian Barham Saleh a declarat, la randul sau, ca il primeste pe Papa ca pe un "invitat special".In conditii de securitate dure si circuland singur si cu masca, in cadrul unei izolari impotriva covid-19, Suveranul Pontif, in varsta de 84 de ani, a venit in Irak ca "pelerin al pacii", sa aduca alinare uneia dintre cele mai vechi comunitati crestine din lume, afectate de violenta si saracie.In cadrul sejurului sau - care se incheie luni, dupa parcurgerea a 1.455 de kilometri, in principal aerian, in vederea evitarii unor zone in care se ascund in continuare jihadisti - Papa urmeaza sa intinda o mana musulmanilor, printr-o inttlnire cu marele ayatollah Ali Sistani, cea mai inalta autoritate religioasa pentru numerosi siiti din Irak si din lume.Papa a evocat toate subiectele fiebinti din Irak, in fata oficialilor de cel mai inalt rang din tara, in frunte cu Barham Saleh.Dupa aceasta etapa politica, Francisc incepe partea spirituala si populara a vizitei sale.In privinta amestecurilor straine, Suveranul Pontif indeamna "natiunile" "sa nu impuna interese politice sau ideologice" Irakului.Programul vizitei Papei, ambitios, incepe cu o rugaciune la Catedrala Maicii Domnului a Ajutorului Perpetuu, vineri seara.Aceasta biserica catolica, situata in centrul Bagdadului, a fost, de Sarbatoarea Tuturor Sfintilor, in 2010, teatrul unei luari de ostatici sangeroase a unor crestini, soldata cu 53 de morti.Papa urmeaza sa efectueze apoi vizite la Najaf, Ur, Erbil, Mosul, Qaraqosh, unde urmeaza sa vada doar cateva sute de persoane, cu exceptia une islujbe, duminica, pe un stadion, la Erbil, in Kurdistan, la care urmeaza sa asiste cateva mii de credinciosi.Bagdadaul da asigurari ca a luat toate masurile de securitate "terestre si aeriene".Iar intr-un gest nesperat al unei destinderi in tensiunile iraniano-americane latente in Irak, una dintre gruparile care a revendicat unele tiruri de racheta vizand interese americane a anuntat un armistitiu pe timpul vizitei Papei.