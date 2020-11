Papa Francisc: Cei care sunt impotriva mastilor nu ar protesta niciodata impotriva mortii lui George Floyd

"Anumite grupuri au protestat, refuzand sa pastreze distanta, manifestand impotriva restrictiilor de deplasare - ca si cum masurile pe care guvernele trebuie sa le impuna pentru binele poporului reprezinta un fel de atac al politicienilor impotriva libertatii lor individuale", a acuzat papa in cartea de interviuri "Un temps pour changer", care va aparea in franceza pe 2 decembrie, la editura Flammarion.Suveranul Pontif i-a criticat in special pe cei care se impotrivesc ideii "de a fi obligati sa poarte o masca", o obligatie descrisa drept "un abuz de putere din partea statului", fara a le pasa de cei care si-au pierdut locurile de munca si nu dispun de beneficii de securitate sociala."Nu ii vei vedea niciodata pe acesti oameni protestand impotriva mortii lui George Floyd (...), sunt incapabili sa iasa din mica lor lume de interese", a adaugat papa.Moartea brutala a lui George Floyd, un afro-american sufocat sub genunchiul unui politist alb la sfarsitul lui mai, a declansat un val de manifestatii in SUA si in lume. Suveranul Pontif, foarte angajat in apararea minoritatilor, a declarat la momentul respectiv ca orice forma de rasism este "intolerabila".Cei care se impotrivesc portului mastilor nu se vor revolta nici "impotriva suburbiilor in care copiii duc lipsa apei si a educatiei" sau pentru ca "sumele enorme investite in comertul cu arme sa fie folosite la hranirea intregii rase umane si la scolarizarea fiecarui copil", a mai estimat papa Francisc.Papa, in varsta de 83 de ani, critica, fara a le numi, si "guvernele care au ignorat probele dureroase ale cresterii numarului de morti cu consecinte inevitabile si grave" pentru a favoriza economia. El a recunoscut totusi ca "majoritatea guvernelor au actionat in mod responsabil, impunand masuri stricte pentru limitarea raspandirii epidemiei".In cartea scrisa impreuna cu jurnalistul britanic Austen Ivereigh, el se declara si impotriva inlaturarii statuilor personajelor istorice asociate cu sclavia si cu alte forme de opresiune."Pentru a avea o istorie adevarata, trebuie sa avem o memorie, ceea ce impune sa recunoastem drumurile deja parcurse, chiar daca sunt rusinoase", considera papa."Rusinea trecutului nostru, in alti termeni, face parte din ceea ce suntem. Reamintesc aceasta istorie nu pentru a face elogiul opresorilor de altadata, ci pentru a onora marturia si maretia sufletului celor care au fost oprimati", a adaugat Francisc.Citeste si: Papa Francisc ii dojeneste aspru pe cei care resping sfaturile medicilor in actuala pandemie: "Nu este calea cea buna"